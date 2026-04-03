El Samsung Galaxy S26 FE pasa por Geekbench confirmando sus características

Es un secreto a voces que Samsung trabaja en la versión Fan Edition de su familia de teléfonos Galaxy S26. Y el Samsung Galaxy S26 FE ya ha dado señales de vida y lo ha hecho de una forma bastante habitual en la industria: dejándose ver en Geekbench antes de su presentación oficial.

La aparición de este supuesto Fan Edition en la conocida plataforma de benchmarks no confirma todos sus detalles, pero sí deja entrever una parte importante de sus características técnicas.

De esta manera, todo apunta a que Samsung volvería a apostar por ofrecer un móvil con ADN de gama alta, pero con algunos recortes muy medidos para ajustar mejor el precio y que el Samsung Galaxy S26 FE sea otro bombazo en ventas.

Ficha técnica del Samsung Galaxy S26 FE

Del diseño que tendrá el Samsung Galaxy S26 FE poco sabemos, pero seguramente ofrecerá un aspecto muy semejante al del Samsung Galaxy S26 normal. Ahora, gracias a su paso por Geekbench, sí que podemos confirmar el hardware que esconderá.

Lo más interesante de esta filtración es que el terminal, asociado a los números de modelo SM-S741 y SM-S741U según la región, ha pasado por Geekbench mostrando una configuración de diez núcleos y una frecuencia máxima de 3,30 GHz.

Además, el código vinculado a la prueba apunta a la presencia de la GPU Xclipse 950, un detalle que encaja con el procesador Exynos 2500. Es decir, Samsung recurriría en este caso al mismo procesador que utilizan los Samsung Galaxy Z Flips 7, por lo que el buen rendimiento está garantizado.

Además, gracias a su paso por el sitio de pruebas de rendimiento, podemos saber que habrá una versión con 8 GB de RAM, ya que el test refleja unos 6,8 GB disponibles. Por otro, el dispositivo ya estaría ejecutando Android 17, lo que sugiere que podría llegar al mercado con la nueva versión del sistema operativo de Google de serie.

Pasando a números puros, la unidad filtrada ha registrado 2.426 puntos en pruebas de un solo núcleo y 8.004 puntos en pruebas multinúcleo dentro de Geekbench. Son cifras interesantes para un modelo que, previsiblemente, quedará un escalón por debajo de los Galaxy S26, ya que su buen rendimiento está garantizado.

Eso sí, todavía queda mucho camino por delante para conocer al Samsung Galaxy S26 FE. Igual que en el caso de modelos anteriores, será presentado a principios de septiembre, por lo que pueden haber cambios por parte de la marca.

Y es otra razón por la que todavía no hay datos filtrados sobre pantalla, cámaras, batería o carga rápida del Galaxy S26 FE. Así que habrá que tener un poco de paciencia para conocer todos los secretos de este Samsung Galaxy S26 FE.