El Samsung Galaxy A27 estrenará una cámara selfie renovada

Después de haber lanzado los Samsung Galaxy A37 y A57, la firma coreana ya prepara el lanzamiento de una nueva generación de uno de sus modelos más accesibles. En este caso se trata del Galaxy A27, un teléfono que ahora se ha dejado ver con una característica mejorada, y que nos parece bastante interesante. Se trata de su cámara, que tendrá una nueva configuración, chocante inicialmente, pero que en realidad va a mejorar el resultado de las fotos que tomemos con esta nueva generación.

Primeros detalles del nuevo móvil accesible de Samsung

Precisamente hace unas horas se filtraba el teléfono desvelando cuál será su nuevo procesador, y el cambio va a ser muy interesante para los seguidores de este modelo. Porque va a dejar atrás a los Exynos 1380, para integrar un potente Snapdragon 6 Gen 3, que contaría con una memoria RAM de 6GB. Esto lo ha mostrado al pasar por uno de los test de rendimiento más importantes del mercado.

En este caso la información tiene que ver con su cámara de fotos, la delantera, que curiosamente contará con un nuevo sensor de resolución inferior a la de su predecesor. Esto no tiene mucho que ver con una mejora en la cámara, pero la realidad es que sí lo es. Ya que si el Galaxy A26 tenía un sensor principal de 13 megapíxeles, ahora esta se reduce hasta los 12 megapíxeles.

Pero aquí hay un detalle que no debes dejar pasar por alto. Ya que este sensor contaría con mejores prestaciones, o lo que es lo mismo, sería un sensor con un tamaño más grande, a pesar de un resolución algo inferior, lo que permite obtener fotografías de un mayor detalle incluso cuando hacemos fotos en entornos con una luz limitada, en atardeceres o en interiores, por lo que debería haber una mejora real.

En el resto de la cámara de fotos trasera, tendríamos los mismos sensores de su predecesor. Concretamente hablamos de un sensor principal de 50 megapíxeles, acompañado de un ultra gran angular de 8 megapíxeles, o un macro de 2 megapíxeles. Por tanto en este aspecto no podemos esperar mejoras, pero sí en la cámara selfie con ese nuevo sensor de 12 megapíxeles.

Sobre cuándo será una realidad este nuevo modelo, se espera que el Samsung Galaxy A17 llegue al mercado a la vuelta del verano, quizás ya entrado en otoño, por lo que todavía podríamos tener que esperar unos cinco o seis meses hasta tener este nuevo terminal accesible de Samsung en el mercado.

Y debería hacerlo con un precio similar, ya que su predecesor, en la variante con 128GB de memoria RAM, tiene un precio de partida de 299 euros. Como veis, se trata de un modelo accesible, similar al Galaxy A17, que se mueve entre los 200 y 300 euros. No obstante, con las habituales ofertas que ofrece Samsung meses después de su lanzamiento, podemos llegar a verlo alrededor de los 200 euros. Unos móviles que además presumen ya de un gran soporte por parte de Samsung, de 6 años de actualizaciones de sistema operativo.