La gama Motorola Edge 70 crecerá con tres nuevos modelos

No cabe duda de que los Edge 70 se han convertido en algunos de los móviles más interesantes de la gama media de Motorola, una marca que en el mercado español funciona cada vez mejor, y que sin duda está brindando a sus seguidores grandes teléfonos a precios contenidos. Ahora sabemos que esta gama va a crecer de nuevo con varios modelos, algo que demuestra que la marca apuesta por ella, con el objetivo de seguir aumentando ventas entre esos teléfonos que nos ofrecen generalmente una excelente relación de prestaciones y precio.

Tres nuevos modelos

Esta gama cuenta actualmente con cuatro modelos, los Edge 70, 70 Fusion, 70 Fusion+ o Signature. Ahora las nuevas informaciones apuntan a que Motorola está preparando otros tres modelos, y además se saben exactamente cuáles serían sus denominaciones. Se trataría de los Motorola Edge 70 Pro, el Edge 70 Pro+ y el Edge 70 Pro Lite. Como veis, toda una nueva gama Pro, que tendría también modelos con equipamiento extra, y todo lo contrario, un Pro con uno más accesible, como desvela ese apellido Lite.

De momento lo que se conoce de estos modelos es simplemente algunos detalles del Motorola Edge 70 Pro. Este se ha dejado ver en certificación en Brasil, donde ha mostrado una batería de 6500mAh, así como una potente carga rápida de 90W. Obviamente este modelo digamos que sería el ubicado en la parte media de este tridente, por lo que los otros dos modelos deberían flanquearlo con características en la parte alta y baja.

Por tanto, con estas tres nuevas adiciones, esta gama de los Motorola Edge 70 contaría con nada menos que 7 modelos diferentes, sin duda alguna de las más numerosas, si no la más, de la gama media. Esto demuestra que los Edge 70 están funcionando especialmente bien para la firma de Lenovo, que no solo está creciendo en la gama premium, sino sobre todo donde más ha destacado durante muchos años.

El Motorola Edge 70, para situarnos, nos ofrece un panel pOLED de 6,67 pulgadas con resolución 1,5K. Tiene un brillo pico de 4.500 nits, tasa de refresco de 120 Hz y validación Pantone para una precisión de color profesional. Su procesador Snapdragon 7 Gen 4 está acompañado de 12 GB de RAM y 512GB de almacenamiento.

Su cámara trasera tiene un sistema dual trasero, que cuenta con un sensor principal de 50 Megapíxeles y un ultra gran angular de 50 Megapíxeles, así como una cámara frontal de otros 50 Megapíxeles. A pesar de ser bastante delgado, este teléfono ofrece una gran batería de 4800mAh de silicio-carbono con carga rápida TurboPower de 68W y carga inalámbrica de 15W. Posee certificaciones IP68 y IP69, así como de grado militar MIL-STD-810 H,