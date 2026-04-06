El Realme Narzo 100 Lite 5G se filtra confirmando sus características y precio
El Realme Narzo 100 Lite 5G se filtra con pantalla de 144 Hz, batería de 7000 mAh, resistencia militar y precio ajustado. ¿Llegará a España?
Todo apunta a que muy pronto Realme va a presentar un nuevo teléfono de gama media. Y el Realme Narzo 100 Lite 5G se ha filtrado al completo antes de su presentación oficial, dejando al descubierto un móvil que apunta a convertirse en uno de los modelos más competitivos dentro de la gama entrada.
Un equipo que llega para suceder al Realme Narzo 80 Lite 5G, y que llega con novedades muy interesantes a tenor de la información que un conocido filtrador ha publicado en la red social X (anteriormente Twitter).
Ficha técnica del Realme Narzo 80 Lite 5G y posible precio
Como te hemos dicho, estamos ante un rumor o filtración, por lo que no podemos confirmar estos datos hasta que el teléfono sea oficial, pero viendo el bagaje del usuario que ha filtrado la información, podemos dar bastante veracidad.
Para empezar, el Realme Narzo 80 Lite 5G presumirá de resistencia al polvo y al agua gracias a una certificación IP64 frente a polvo y salpicaduras, además de estándar militar MIL-STD-810H, lo que indica que ha superado pruebas de durabilidad frente a golpes y condiciones adversas.
Según la información publicada por una fuente en X, el Realme Narzo 100 Lite 5G apostará por una pantalla de 6,8 pulgadas con resolución FHD+ y una tasa de refresco de 144 Hz. Este salto frente a los 120 Hz del modelo anterior es un detalle, además de que promete una experiencia multimedia a la altura.
Pasando al procesador, todo apunta a que el Realme Narzo 80 Lite 5G estrenará un procesador Dimensity 6300. En cuanto a configuraciones, el Narzo 100 Lite 5G llegaría en varias versiones con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento, 4 GB con 128 GB y una variante superior con 6 GB de RAM y 128 GB de capacidad.
En el apartado fotográfico, el Realme Narzo 100 Lite 5G sería un modelo sencillo, con una cámara trasera de 13 megapíxeles y una cámara frontal de 5 megapíxeles. Y ojo con su batería, porque sus 7.000 mAh prometen una gran autonomía, especialmente viendo sus especificaciones.
Disponibilidad y precio
Respecto a la fecha de lanzamiento, todo apunta a que el Realme Narzo 80 Lite 5G está a la vuelta de la esquina. Según la información filtrada, partirá de las 13.000 rupias, unos 121 euros al cambio.
