La próxima bestia de Redmi integrará un potente altavoz Bose

Tras el lanzamiento de sus potentes Xiaomi 17 en China, la firma está ya ultimando los detalles de sus nuevos topes de gama accesibles, los futuros Redmi K90. Parece que este año tendremos más versiones de este modelo, ya que se esperan también una versión Ultra y otra Pro Max, que representarán lo más avanzado de la marca. Y Xiaomi está yendo directamente a por Apple en una ofensiva sin precedentes. Si ya no se esconden nombrando a sus topes de gama como los iPhone, ahora incluso utilizan la misma fuente para su publicidad, y nos desvelan una característica única.

El sonido más potente de un teléfono Xiaomi

Y es que hoy hemos conocido el diseño del futuro Redmi K90 Pro Max, que se va a presentar la próxima semana en China. Este se ha mostrado en una imagen promocional, donde podemos ver su original módulo de cámara. Y no porque sus sensores estén dispuestos formando un cuadro, sino porque junto a ellos vemos algo poco habitual en los smartphones.

Redmi K90 Pro Max | Redmi

Y es que se trata de todo un altavoz Bose, de la prestigiosa marca de sonido de alta fidelidad, que ofrecerá su sonido en este nuevo teléfono de los chinos. Como si de un nuevo módulo se tratara, este altavoz se integra en el módulo de cámara e integra el logotipo de la firma. No hay muchos más detalles, pero por el aspecto del altavoz, parece que va a ofrecer una calidad y potencia de sonido nunca antes vista en un smartphone. Y es que como sabéis, los teléfonos móviles no destacan especialmente en este aspecto, ya que sus delgados perfiles no les permiten contar con un sonido de estas características.

Las fotos también nos muestran que su cámara contará aparentemente con tres sensores, y uno de ellos será de periscopio, algo que podemos apreciar por su aspecto rectangular, habitual en este tipo de sensores. Las imágenes las ha compartido la propia Redmi antes del lanzamiento, desvelando así uno de los aspectos más importantes del nuevo teléfono, y anticipando esa característica poco común.

Es de esperar que este teléfono cuente con el procesador más potente de Qualcomm, el Snapdragon 8 Elite Gen 5, y que, por tanto, sea un teléfono equiparable a los Xiaomi 17 en términos de diseño. Por otro lado, también deberíamos esperar que este modelo Pro Max se convierta más adelante en un teléfono POCO en su lanzamiento global, como ya hemos visto esta semana. Veremos si Xiaomi se anima con un POCO F8 Pro Max en Europa, desde luego sería todo un golpe en la mesa si el precio acompaña, como suele ser usual.

Unos móviles, los anteriores Redmi K, que no habían destacado especialmente por la cámara de fotos, pero que este año podrían destacar por fin también en este aspecto. Y es que se esperan potentes sensores, los tres de 50 megapíxeles, incluyendo ese periscopio del que hablábamos, así que desde luego parece que con todas las variantes que llegarán al mercado, tendremos incluso una alternativa más accesible al propio Xiaomi 17 Pro Max.