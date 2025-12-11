El Oppo Reno 15c desvela sus principales características antes de presentarse

Oppo está ultimando el lanzamiento de un nuevo teléfono de gama media, y una variante adicional de sus Reno, sus modelos de gama media más populares. La firma china está ya moviendo el dispositivo por diferentes certificaciones de cara a su comercialización, y es así como hemos conocido algunas de sus principales características, que sobre todo nos sirven para hacernos una idea de en qué zona de la gama se va a ubicar. Todo apunta a que será el modelo más asequible de todos los Reno 15 que hemos conocido hasta ahora, y que probablemente tenga recorrido europeo en el futuro.

Así será el Oppo Reno 15c

Este terminal ha pasado concretamente por la base de datos de la operadora China Telecom, algo que indica que el dispositivo está bastante más cerca de convertirse en realidad. En este paso ha desvelado sus características más importantes, y deja pocas cosas a la imaginación de cara a su próximo lanzamiento. Con todo esto, ahora sabemos que este teléfono será un auténtico terminal de gama media, que esperamos tenga un precio más accesible.

Y es que su procesador será el Snapdragon 7 Gen 4, un chip bastante potente dentro de la gama media más preparada, y que nos da una idea de dónde se puede ubicar. Este vendría acompañado de 12GB de memoria RAM y 256GB o 512GB de almacenamiento interno. Respecto de la pantalla, nos ofrecerá tecnología AMOLED, así como una diagonal de 6,59 pulgadas. Su resolución sería de 1.5K, más que suficiente, mientras que su tasa de refresco sería de 120 Hz.

El teléfono llegará con una cámara de fotos triple, algo cada vez menos habitual cuando hablamos de teléfonos de gama media. Este tendrá un sensor principal de 50 megapíxeles, acompañado de un teleobjetivo de 50 megapíxeles también y un sensor ultra gran angular, en este caso de 8 megapíxeles. Por lo que la cámara desde luego da la talla para la gama media en la que va a moverse. Delante, la cámara selfie nos ofrecerá también la misma resolución de 50 megapíxeles, por lo que será bastante grande.

Por último, lo que sabemos de él también es que contará con Android 16 como sistema operativo, no esperábamos menos desde luego, basado eso sí, en ColorOS 16, y se estrenará en China de momento en tres colores, como son Aurora Blue, Academy Blue y Starlight Bow. De momento no hay una fecha concreta para su presentación, pero se espera que lo haga a finales de este mes de diciembre.

De momento la gama Reno 15 está por llegar a España, donde recientemente hemos recibido con los brazos abiertos a los Reno 14. Esperemos que junto a los nuevos Reno tengamos también en España modelos como este 15c, aunque no descartamos que se termine convirtiendo en un smartphone con denominación diferente a nivel global.