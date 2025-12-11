Descubren que el ayuno alternante es más eficaz que la dieta tradicional

Un estudio liderado por Francisco J. Tinahones, director científico del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (Ibima), ha revelado que el ayuno en días alternos modificado y la restricción horaria tardía son más eficaces a corto plazo que la dieta hipocalórica tradicional.

Publicado en la revista BMC Medicine, el trabajo sugiere que ciertas dietas alternativas -como la dieta cetogénica, el ayuno en días alternos modificado o la alimentación con restricción de tiempo de ingesta temprana- pueden ser significativamente más eficaces para la pérdida de peso a corto plazo que la tradicional dieta mediterránea, siempre bajo un control calórico estricto.

La obesidad es una epidemia global que, según estimaciones, podría afectar a casi el 50% de la población mundial entre 2030 y 2035, ha informado este jueves el Ibima en un comunicado.

Esta condición está estrechamente relacionada con un aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares, metabólicas y otras patologías crónicas.

Aunque la dieta mediterránea sigue siendo una de las más recomendadas por su perfil saludable, el contexto actual exige nuevas estrategias nutricionales más potentes y eficaces.

Para dar respuesta a este desafío, el equipo llevó a cabo un ensayo clínico aleatorizado con una duración de tres meses y la participación de 160 adultos con obesidad.

Gracias a su riguroso diseño de ensayo clínico aleatorizado y al seguimiento exhaustivo de los participantes, sus resultados representan un avance significativo en el desarrollo de tratamientos eficaces y personalizados frente a la obesidad.

Los resultados del estudio representan un cambio de enfoque en las estrategias dietéticas para tratar la obesidad.

Dieta saludable y equilibrada | iStock

De hecho, las personas que siguieron la dieta cetogénica, el ayuno en días alternos modificado o la alimentación con restricción de tiempo de ingesta temprana, experimentaron una pérdida de peso significativamente mayor que aquellas que siguieron una hipocalórica clásica, que actuó como grupo control.

Todos los grupos de ayuno y la dieta hipocalórica clásica seguían un patrón de ingesta de nutrientes basados en la dieta mediterránea.

Los grupos que perdieron más peso fueron los participantes asignados a la dieta cetogénica, que perdieron una media de 11,9 kilos en tres meses, lo que supone 3,78 kilos más que los del grupo de dieta hipocalórica clásica.

No obstante, todas las intervenciones dietéticas demostraron ser eficaces, ya que incluso el grupo que siguió la dieta hipocalórica clásica logró una pérdida media de peso de 8,4 kilos y, más allá del peso corporal, el estudio también evaluó los efectos sobre la composición corporal.

Todas las dietas indujeron una reducción de la masa grasa, pero el ayuno en días alternos modificado y la alimentación con restricción de tiempo de ingesta tardía destacaron como los enfoques que más disminuyeron la grasa corporal.

El ayuno en días alternos modificado -alternar días de alimentación normal con días en los que se reduce significativamente la ingesta calórica- fue el que mostró el mayor impacto en este parámetro.

En cuanto a la seguridad, el ensayo no reportó ningún evento adverso grave, lo que respalda la viabilidad de aplicar estas intervenciones de manera controlada a corto plazo.

Estos datos abren la puerta a una mayor personalización de las estrategias nutricionales frente a la obesidad, basadas en la evidencia y adaptadas al perfil y las preferencias de cada paciente.

"Estos hallazgos son extraordinariamente prometedores y nos brindan nuevas herramientas en la lucha contra la obesidad", ha afirmado Tinahones.

“Durante décadas, las dietas hipocalóricas con 3-4 ingestas al día han sido la piedra angular de las recomendaciones para la pérdida de peso, y siguen siendo una excelente opción por sus múltiples beneficios para la salud", ha añadido.

Sin embargo, esta investigación demuestra que, en personas con obesidad, "ciertas estrategias dietéticas con enfoque cetogénico o de ayuno intermitente pueden favorecer una pérdida de peso más rápida a corto plazo".

"Esto nos invita a ampliar el abanico de enfoques nutricionales, adaptándolos a las características y necesidades de cada paciente", ha señalado.