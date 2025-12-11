El "secreto" del chocolate negro que podría ayudar a frenar el envejecimiento

Investigadores del King's College London han encontrado que un compuesto natural del chocolate negro, llamado teobromina, se relaciona con señales de envejecimiento biológico más lento en las personas. El hallazgo proviene de un estudio publicado en la revista Aging que analizó a más de 1.600 adultos en Europa y observó que quienes tenían más teobromina en la sangre mostraban marcadores que sugieren un ritmo de envejecimiento más bajo, como cambios en el ADN y la longitud de los telómeros, estructuras que protegen los cromosomas.

Chocolate troceado | iStock

La teobromina es uno de los componentes del cacao, especialmente presente cuando el chocolate tiene alto porcentaje de cacao y poco azúcar. Además de posibles efectos en la edad biológica, el chocolate negro contiene otros compuestos como flavonoides y polifenoles, que actúan como antioxidantes y antiinflamatorios, y que en estudios anteriores se han vinculado con beneficios para la salud cardiovascular y la protección de las células frente al daño.

Los científicos advierten que estos resultados no significan que comer chocolate negro en grandes cantidades vaya a detener el envejecimiento. El estudio no prueba causa y efecto, y los expertos señalan que se necesitan más investigaciones para entender cómo exactamente la teobromina y otros compuestos del cacao pueden influir en el cuerpo humano. Aun así, estos hallazgos abren la puerta a comprender mejor cómo ciertos alimentos cotidianos podrían contribuir a una vida más saludable.