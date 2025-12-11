Empieza la temporada de esquí: estas son las lesiones más comunes

Con la llegada del invierno, muchos esquiadores esperan con ilusión estrenar las pistas de nieve y disfrutar de jornadas de deporte al aire libre. Cada año, miles de aficionados se desplazan a estaciones de esquí para deslizarse por las montañas, respirar aire puro y compartir momentos divertidos en familia o con amigos. Sin embargo, junto a la emoción de este deporte también aumenta el riesgo de sufrir lesiones, especialmente si no se toman las precauciones adecuadas.

El esquí es una actividad exigente que requiere tanto habilidad técnica como buen estado físico. El contacto con la nieve, los giros bruscos y las caídas pueden afectar al cuerpo, y las lesiones de rodilla son las más frecuentes, en particular las que afectan al ligamento cruzado anterior, un elemento clave para mantener la estabilidad de la rodilla. Además de las rodillas, también son habituales las fracturas de muñeca y clavícula, que suelen ocurrir cuando instintivamente los esquiadores extienden las manos al caer.

Una pareja en las pistas de esquí | iStock

Aunque tanto hombres como mujeres pueden lesionarse al esquiar, estudios y expertos señalan que existen diferencias: las mujeres tienden a sufrir más problemas en las rodillas, mientras que los hombres presentan con más frecuencia lesiones en la parte superior del cuerpo, como hombros o cuello, a menudo por asumir más riesgos en la pista.

Los especialistas insisten en que la prevención es fundamental para disfrutar de la nieve sin contratiempos. Preparar el cuerpo con ejercicios de fortalecimiento y flexibilidad antes de la temporada reduce notablemente el riesgo de lesiones. También es importante calentar antes de cada jornada, usar un equipo adecuado y de buena calidad, adaptar la intensidad al nivel de experiencia y estar atento a las condiciones de la pista, especialmente cuando el cansancio comienza a notarse a lo largo del día.