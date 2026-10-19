El Moto G47 Power se deja ver con una batería aún más grande

Motorola está trabajando en un nuevo móvil para su gama media, y se trata de una versión totalmente nueva de su Moto G47, que es uno de los modelos más asequibles de la marca. En este caso llega con una batería más grande como principal atractivo, sobre todo porque su apellido Power es a lo que obliga, en base a todo lo que hemos visto en los últimos en esta gama, donde estos modelos siempre llegan con un plus de energía. Y ahora este modelo se ha filtrado, confirmando este importante aspecto.

¿Cómo va a ser este nuevo teléfono de batería generosa?

Esta información no se ha filtrado, sino que ha aparecido en una documentación oficial de las etiquetas de energía de la Unión Europea, donde podemos ver la eficiencia energética de este dispositivo. Ahí en esa documentación es donde se publica la capacidad de la batería del nuevo teléfono de Motorola. Según esta documentación, el futuro Moto G47 Power va a tener una batería de 6.790 mAh.

Aunque se espera que a nivel publicitario el nuevo teléfono se muestre con una batería de hasta 7.000 mAh, aunque la diferencia no sea muy grande de capacidad. Si se compara con la batería del Moto G47 normal, el aumento es importante, de casi un 40%, lo que es realmente un enorme salto en capacidad para mantenerse encendido durante prácticamente dos días con una carga completa.

Otros detalles de la batería serán una carga de 33 W de potencia, que la verdad no es demasiado potente, todo hay que decirlo, aunque incluso es mayor que la del modelo estándar, que solo ofrece 20 W. Este teléfono se ha dejado ver ya en una tienda europea, que ha adelantado algunas de sus características de forma accidental. Como una memoria RAM de 4 GB y un almacenamiento de 128 GB.

Otras características serían una pantalla de 6,67 pulgadas, con tecnología LCD y una resolución HD+ de 720x1.64 píxeles. Además, presume de una tasa de refresco de 120 Hz, por lo que en términos de pantalla es un dispositivo que da la talla sin duda alguna. Para él se espera un procesador MediaTek Dimensity 6300, que es muy solvente para móviles de gama media, ofreciendo conectividad 5G y un rendimiento a la altura en cualquier tarea.

En términos de cámara de fotos, este teléfono contaría con un potente sensor principal de 108 megapíxeles, que es cuando menos llamativo por su alta resolución. Estaría acompañado de un sensor secundario de 2 megapíxeles, seguramente un macro. Y delante, la cámara selfie tendría una resolución de 8 megapíxeles. Por último, el nuevo Moto G47 Power contaría con una resistencia al agua y polvo con certificación IP64.