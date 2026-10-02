El Poco C95 Pro llega a España con una gran batería de 7.500 mAh

La firma de Xiaomi sigue lanzando interesantes móviles para la gama media más accesible, que destacan sobre todo por ofrecer una autonomía notable, gracias a la tecnología de silicio que permite integrar baterías mucho más grandes en perfiles contenidos. Este nuevo Poco C95 es uno de los mejores ejemplos, porque ante un diseño como el de otro teléfono cualquiera, puede integrar una batería un 50% más grande que la media, y eso desde luego es algo que se agradece y se nota.

Ficha técnica del Poco C95 Pro

Este teléfono se estrena con una gran pantalla que roza las 7 pulgadas, pero que se queda en 6,9 de diagonal. Esta presume de una tasa de refresco de 120 Hz y una resolución Full HD+, por lo que es una de las mejores pantallas en su gama económica. Además, está protegida por el cristal Gorilla Glass 7i. Pero hay más, porque es un móvil de gama media razonablemente potente.

Poco C95 Pro | Poco

Cuenta con el procesador MediaTek Helio G91 Ultra, que sin duda alguna ofrece un gran rendimiento en diferentes áreas, incluso a la hora de jugar. Este viene acompañado de una memoria RAM de 8 GB, así como de 256 GB de almacenamiento interno ampliable mediante tarjetas microSD. En el caso de la cámara de fotos, se alinea con las tendencias del segmento en esta gama.

Porque cuenta con una cámara con sensor principal de 50 megapíxeles, que viene acompañado de un sensor auxiliar del que desconocemos las capacidades. Delante, la cámara para hacer fotos y videollamadas nos ofrece una resolución de 8 megapíxeles. Sin duda alguna, la estrella es la batería, que cuenta con una capacidad extraordinaria de 7.500 mAh, muy por encima de la media, que suele ofrecer unos 5.000 mAh de capacidad.

Esta además se carga con una potencia razonable de 45 W, que permite reducir los tiempos de carga, aunque para tenerla al 100% nos harán falta de largo más de una hora. Llega con Bluetooth 5.4, así como Wifi de doble banda, GPS, NFC para hacer pagos móviles, así como un conector minijack para los auriculares. Es resistente al agua y polvo con la certificación IP54, mientras que de momento cuenta con HyperOS 3, la capa de personalización de Xiaomi que en este caso está basada en Android 16.

Lo mejor es que ya lo tenemos a la venta en España a un precio verdaderamente competitivo, ya que lo podemos comprar por solo 219,99 euros, lo que, para todo lo que ofrece, parece un coste bastante ajustado.Está disponible en tres colores, verde, azul marino y negro. Y ya se puede comprar en la web oficial de Xiaomi en España, así como en diferentes retailers.