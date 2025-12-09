Oppo quiere liderar las gama media de tabletas con su inminente Air 3

Oppo ya está trabajando en una nueva generación de su tableta de gama media más grande, la nueva Oppo Pad Air 3, que llegará con una ficha técnica de gama media para ofrecer un dispositivo solvente que probablemente tenga un precio bastante accesible. Ahora se ha filtrado desvelando sus características clave, esas que precisamente son las que nos permiten averiguar si un dispositivo se ubicará más en una gama que en otra, y en este caso parece que además beberá directamnte de una tableta de OnePlus que ya conocemos.

Así sería la futura Oppo Pad Air 3

Según esta filtración, que se basa en la información compartida por el filtrador Bald Panda, la nueva tableta de Oppo contaría con una pantalla de 12,1 pulgadas, con tecnología LCD, así como una gran resolución que rozaría el 3K, concretamente con 2.9K. El brillo de esta pantalla sería de 900 nits de pico. Otra de las características interesantes sería la compatibilidad de la pantalla con Dolby Vision, lo que nos da una idea de hasta qué punto sería capaz de procesar la imagen con calidad.

La tableta Oppo Pad Air | Oppo

Más allá de estas informaciones, se especula con que esta Oppo Pad Air 3 sea en realidad una versión remarcada de la tableta OnePlus Pad Go 2, que se presentaría la próxima semana, y que podría ser en realidad la versión global que llegaría a países como España, aunque no es seguro todavía. Por tanto, cabe la posibilidad de que este modelo Air se quede en China y aquí tengamos a ese modelo de OnePlus.

Otras posibles características de esta tableta serían una capacidad para su batería de 10050 mAh, bastante grande teniendo en cuenta el tamaño de su pantalla. Esta se cargaría mediante una potencia de 33 W. Una tableta que, por tanto, contaría con unas excelentes prestaciones a pesar de haber sido diseñada para la gama media más accesible. Si nos fijamos en las características que se han filtrado ya de la OnePlus Pad Go 2, podemos esperar algunas características muy similares.

Como la pantalla de 12,1 pulgadas, así como una tasa de refresco de 120 Hz, Dolby Vision, 900 nits de brillo pico o una relación de aspecto de 7:5. Lo más importante para ubicar a esta tableta en una gama, su procesador, y este podría ser un Dimensity 7300 Ultra, que obviamente lo colocaría en una zona alta de la gama media. Podremos esperar también de la variante de OnePlus la misma batería de 10050 mAh, así como la potencia de carga de 33W.

Por lo que parece bastante evidente que las dos tabletas representan ambas caras de la misma moneda. Solo falta saber cuándo se presentará el modelo de Oppo, y si finalmente se quedará en China o dará el salto global, en el pasado han podido convivir dos modelos de las dos marcas con las mismas especificaciones, por qué no ahora.