DE ESOS MÓVILES "TONTOS"
Nokia lanza cuatro nuevos móviles clásicos, ahora con IA integrada
Actualiza sus móviles de la serie 200 con acceso a IA y con la posibilidad de hacer videollamadas.
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HMD nos ha sorprendido volviendo a su colaboración con la marca Nokia, o más bien, haciendo uso de una licencia que dejaba de estar vigente a comienzos de este año. Parece que eso ha quedado atrás, porque ahora tenemos cuatro nuevos modelos en el mercado, y con un planteamiento totalmente nuevo y que nos parece genial para darle un nuevo impulso a este segmento. Son móviles con vocación de feature phone, pero con algo tan de actualidad como IA integrada, una combinación que puede ser muy interesante para muchos.
El Nokia 235 4G 2nd Edition representa una nueva generación de Feature Phones
De los cuatro teléfonos que ha lanzado ahora HMD, es sin duda esta nueva generación del Nokia 235 el que acapara la atención, porque supone un salto cualitativo importante respecto de la anterior generación de este móvil, añadiendo aspectos realmente trascendentes en su uso cotidiano. Sin duda, el aspecto más destacado es el nuevo botón que nos da acceso directo a la IA generativa.
Este modelo llega con las mismas dimensiones de la primera generación, con una pantalla de 2,8 pulgadas de diagonal. Llega también con cámara de fotos trasera, y delantera, en este último caso, con la capacidad de mantener videollamadas, algo que era imposible hasta ahora, y que le da un plus de utilidad a este teléfono, y le saca de ese club de los móviles tontos con el que coloquialmente se les ha conocido.
Todo gracias a una nueva app integrada, denominada Xpress chat, y que es la que nos permite no solo hacer las videollamadas, sino también enviar y recibir mensajes de texto instantáneos, ya no hay que estar enviando mensajes SMS o MMS como ocurría hasta ahora, salvo en aquel mítico Nokia con forma de plátano que integraba WhatsApp con KaiOS. Esta app se pude encontrar en la Play Store, lo que quiere decir que quien la instale en cualquier móvil Android podrá chatear con nosotros.
Un móvil que puede usar la IA en diferentes idiomas, también en español, y que cuenta con Cloud Phone Service, que es una forma de utilizar el teléfono sin tener que contar con un gran almacenamiento interno, ya que todo se desarrolla en la nube. Ahí podemos reproducir videos, disfrutar de juegos, realizar búsquedas rápidas y seguir de cerca el clima o los resultados de nuestros deportes favoritos.
Un móvil que cuenta con cámara delantera VGA y trasera de 2 megapíxeles. La batería de 1450 mAh ofrece la misma capacidad que su predecesor, lo que nos brinda una autonomía de hasta 12 días, un par de semanas, con un uso cotidiano. Ofrece Bluetooth 5.0, y conectividad 4G, de la que recoge los datos para poder usar sus funciones inteligentes. Integra el mismo sistema operativo S30+, y una ranura para tarjetas microSD, que puede aumentar el almacenamiento hasta 32 GB.
Un modelo que de momento no se vende en España, que ya tiene página oficial global y que ha llegado al mercado junto a los Nokia 200 4G, 210 4G, y 215 4G, todos ellos con esta nueva IA como gran novedad.
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