Qué es el rayo verde, el extraño fenómeno que podría verse tras el eclipse solar en Baleares

Los habitantes de Baleares podrían disfrutar el próximo 12 de agosto de un espectáculo astronómico doble y muy poco frecuente. Además del eclipse solar total, tendrán la posibilidad de observar el llamado rayo verde, un breve destello de color esmeralda que aparece cuando el Sol desaparece por el horizonte y que, en esta ocasión, coincidirá apenas unos minutos después del eclipse.

En Mallorca, el eclipse comenzará a las 20:30 horas y la totalidad durará un minuto y 36 segundos. El Sol se pondrá a las 20:49 horas, dejando una ventana de menos de 20 minutos entre ambos fenómenos, una coincidencia que no podrá verse desde la península.

El rayo verde se produce por la refracción y dispersión de la luz solar al atravesar la atmósfera, que actúa como un prisma. Para que aparezca, es imprescindible que el cielo esté despejado, el horizonte limpio y no haya calima, ya que el efecto apenas dura uno o dos segundos.

Aunque tiene una explicación científica, este fenómeno ha estado rodeado de leyendas durante siglos. Una de las más conocidas, popularizada por Julio Verne en El rayo verde (1882), aseguraba que quien lograra verlo descubriría el amor verdadero.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) define el rayo verde como una breve coloración verdosa que aparece en el borde superior del Sol, la Luna o incluso algunos planetas cuando se ocultan o asoman por el horizonte. Los expertos distinguen dos tipos, dependiendo de cómo estén distribuidas las capas de aire cálido y frío en la atmósfera.

Si las condiciones meteorológicas acompañan, Baleares será el único lugar de España donde se podrán contemplar, con apenas unos minutos de diferencia, un eclipse solar total y este escurridizo fenómeno óptico. Una combinación excepcional que convierte al archipiélago en uno de los mejores lugares para mirar al cielo el próximo 12 de agosto.