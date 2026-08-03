Al Apple Watch Ultra le ha salido competencia de Motorola, y este será su diseño

Como suele ser habitual casi siempre, pero no siempre, Apple convierte en oro lo que toca. Y algo así ha ocurrido también con su Apple Watch Ultra, el modelo más avanzado de la marca, que dio un salto cualitativo enorme respecto de los modelos estándar, también en el precio. Y ha convertido en tendencia un reloj que prácticamente cuesta mil euros, y al que no todos pueden acceder alegremente. A pesar de ello, son ya muchos los fabricantes que han creado sus propias alternativas a estos relojes, el último de ellos es Motorola, y lo está preparando de cara a un hipotético lanzamiento dentro de muy poco.

El smartwatch más avanzado de Motorola

En el diseño que aparece en estas imágenes, podemos ver un reloj que tiene un diseño bastante diferente al de los modelos Ultra de Samsung y Apple, además de ser bastante más clásico. Eso es precisamente lo que ha caracterizado durante estos años a los diseños de relojes de Motorola, que son capaces de ofrecernos la última tecnología en un envoltorio muy clásico.

Un reloj de esfera redonda, con una corona en la parte superior derecha, y un botón físico debajo. La caja se ve bastante gruesa, preparada para resistir entornos exigentes en términos de durabilidad. Mientras que en la parte posterior encontramos numerosos sensores, que obviamente serán capaces de capturar nuestra actividad física con mucha precisión. Dentro de la corona podemos ver inscrito el logotipo de Motorola.

Además, en esta parte trasera podemos ver otras inscripciones, como la resistencia al agua y polvo IP68, o resistencia al agua de hasta 50 metros de profundidad. El reloj contará también con conectividad GPS y LTE, por lo que sin duda nos permitirá posibilidades variopintas a la hora de conectarnos. El reloj de la imagen cuenta con una correa que parece ser de piel, de color negro exterior, y burdeos interior, con costuras en este color también.

A nivel de hardware, no sabemos nada, pero es evidente que Motorola intentará brindar la máxima potencia al reloj, seguramente con el procesador más potente entre los Snapdragon para wearables. Podría contar perfectamente con Wear OS 7 y todo el potencial de Gemini. Y en definitiva, ofrecer el máximo rendimiento junto a una resistencia de primer nivel. Sobre su lanzamiento no hay información alguna.

Pero sí que es verdad que finales de agosto y comienzos de septiembre, con el IFA de Berlín, parece un momento propicio para poder lanzar este reloj al mercado, pero habrá que esperar. Desde luego, la aparición de estas imágenes nos indica que su lanzamiento puede estar bastante más cerca de lo que pensamos. Esperamos que en cuestión de días o semanas las filtraciones comiencen ya a detallarnos aspectos clave como el hardware del terminal y el verdadero potencial que tiene frente a los otros modelos Ultra.