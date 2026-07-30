Google muestra de nuevo su Pixel Glow, la gran novedad que estrenarán los Pixel 11

El próximo 12 de agosto Google va a presentar sus nuevos móviles de alta gama, los Google Pixel 11. Unos teléfonos que sin duda nos van a brindar una vez más lo mejor de los de Mountain View, y una de las cosas que este año van a cambiar la manera en que percibimos a estos teléfonos, es en una función que va a sacar todo el partido de la IA de Gemini desde un lugar más prominente y de mayor protagonismo.

Así será la estrella de los Google Pixel 11

Google va a optar por eliminar el sensor de temperatura, que, como sabéis, permite saber la temperatura de una superficie mediante una app de termómetro, y en su lugar colocar el Pixel Glow, un conjunto de luces LED que nos ayudarán a descifrar notificaciones cuando el teléfono está boca abajo. Esto no es una gran novedad desde el punto de vista del ecosistema Android, ya que desde hace años existen aros y flashes LED que nos permiten enterarnos de distintas notificaciones.

Pero en este caso va a estar más ligado a la inteligencia artificial. En el teaser lanzado por Google en su cuenta de Made by Google podemos apreciar la parte trasera del Pixel 11 Pro, al menos es el modelo al que se refieren, y en el lateral del módulo de cámara, donde actualmente está el sensor de temperatura, el LED de colores en plena acción, aunque no queda claro del todo su operativa.

De esta nueva generación podemos esperar, obviamente, una gran potencia, sobre todo por su nuevo procesador Tensor G6, que será el primero en haber sido fabricado en el proceso de 2 nm. Aunque llegarán otros en septiembre, Google implementará por primera vez esta tecnología en los teléfonos y, por tanto, destacarán por una potencia única en el mercado ahora mismo. No se esperan cambios mucho más potentes en estos teléfonos.

Y es que una vez más Google lo apostará casi todo a Gemini, a su integración, y por eso tiene sentido el Tensor G6, que es un procesador pensado para dotar de la máxima fluidez a su teléfono y el mayor rendimiento de IA en un teléfono. Y eso es algo que han conseguido hasta ahora en los últimos años. Aunque habrá otras mejoras menores, una importante, el nuevo módem, que mejorará la capacidad del teléfono para conectarse a las redes móviles, y un nuevo chip de seguridad, el Titan M3.

Además, este año por fin tendremos opciones de 256 GB de almacenamiento como punto de partida, y no de 128 GB como hasta ahora, que era una cantidad claramente insuficiente. El próximo 12 de agosto los conoceremos oficialmente en el nuevo evento Made by Google de los californianos.