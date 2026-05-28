SIN DARLE A NINGÚN BOTÓN
Cómo controlar tu iPhone con la voz con este truco oculto
Desde bloquear la pantalla hasta hacer capturas o subir el volumen: así puedes activar este ajuste poco conocido.
Publicidad
Tu iPhone esconde una función poco conocida con la que puedes controlarlo solo con la voz, sin tocar la pantalla ni pulsar botones físicos. Gracias a la herramienta Control por voz, integrada en iOS dentro de accesibilidad, es posible ejecutar acciones como bloquear el móvil, subir o bajar el volumen, hacer capturas de pantalla o abrir determinadas funciones simplemente diciendo un comando.
Activarlo es muy sencillo: basta con entrar en Ajustes, ir a Accesibilidad y pulsar sobre Control por voz para activarlo. Desde el apartado de comandos se pueden consultar todas las órdenes disponibles e incluso crear acciones personalizadas, permitiendo manejar el iPhone de una forma mucho más cómoda y rápida sin necesidad de usar las manos.
Publicidad