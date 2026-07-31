El POCO F9 Ultra podría tomar prestado el color estrella del iPhone 18 Pro

Ayer os contábamos que el Redmi K100 Pro había desvelado algunos detalles interesantes de su potencial, ya que se había dejado ver en un popular test de rendimiento con un procesador de primer nivel. Hoy nos quedamos en su fachada porque nos hemos topado con un curioso rumor. Y es que se ha filtrado cuál sería el color estrella de este nuevo modelo, que se conocería a nivel global como el POCO F9 Ultra, y que podría ofrecernos un pedacito de iPhone 18 Pro.

Un color único, o no tanto, para lo nuevo de POCO

Lo que hemos conocido ahora es que el futuro POCO F9 Ultra contará con un acabado, que aunque todavía no es oficial, se ha venido rumoreando como exclusivo para los iPhone 18 Pro, que, al igual que este año hemos visto con el naranja, destacaría como el color estandarte de este modelo de cara a su lanzamiento.

En este caso, el color elegido por Apple sería el Cherry Red, una especie de color rojo burdeos que le da un toque muy elegante al teléfono, lejos de la acción que ha impreso el color naranja a este teléfono. La imagen se ha filtrado gracias a un póster que se ha filtrado en la red social china Weibo, y que muestra el diseño del Redmi K100 Pro con este color, y la verdad es que le queda espectacular.

Podemos ver que en el diseño del teléfono destaca de nuevo el altavoz Bose, que está integrado dentro del propio módulo de cámara y le brinda a este teléfono una capacidad para reproducir sonido de calidad y envergadura. Por lo que Xiaomi se habría inspirado directamente en el color elegido por Apple para darle un toque distintivo a su próximo tope de gama accesible.

Y es que recordemos que este modelo llegaría con un potente procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, junto a 16 GB de memoria RAM. Por tanto, será un móvil con el potencial de todo un tope de gama. Además, su batería será especialmente grande, con una capacidad de 8500 mAh, mientras que su potencia de carga sería de 100 W. La tasa de refresco será elevadísima, de 185 Hz, y, por último, la cámara de fotos contaría con un gran sensor de 200 megapíxeles.

Lo más normal es que, cuando el teléfono salga de China y se lance en los mercados globales, entre ellos Europa y España, pase a denominarse como POCO F9 Ultra, si nos atenemos a los antecedentes de la marca al lanzar nuevos modelos en el mercado europeo. Así que, si estás esperando a conocer lo que puede ofrecerte este teléfono en el futuro, bastará con hacerlo a la ficha técnica del Redmi K100 Pro, que podría presentarse en los próximos meses, antes de que acabe este año.