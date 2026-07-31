Filtrada toda la gama de los Redmi Note 17: ficha técnica e imágenes

La nueva generación de uno de los móviles de gama media más icónicos del mercado está a la vuelta de la esquina. Prueba de ello es que hemos conocido ahora con todo detalle las fichas técnicas de los cuatro modelos que estarán disponibles en su lanzamiento. Es muy posible que todos estos mismos modelos lleguen a Europa más adelante, por lo que no nos viene mal familiarizarnos con sus características, que ahora parecen bastante claras.

Redmi Note 17 4G y 5G

Este modelo se estrenará con una pantalla de 6,99 pulgadas, con un panel de tecnología AMOLED y una tasa de refresco de 120 Hz con un brillo pico de 1800 nits, así como cristal Corning Gorilla Glass 7i. EN cuanto al rendimiento, habrá dos variantes, una 4G con el procesador Snapdragon 6s 4G Gen 2, así como la variante 5G con el Snapdragon 4 Gen 4.

El primero tendrá hasta 8GB de memoria RAM y 256GB de almacenamiento interno, mientras que el segundo también ofrecería las mismas variantes de RAM y almacenamiento. Contará con una cámara de 50 megapíxeles, así como una cámara selfie de 16 megapíxeles. Su batería ofrecerá 7700 mAh de capacidad y carga de 45W.

Redmi Note 17 Pro

Esta versión estrenaría una pantalla de 6,83 pulgadas, con un panel AMOLED y resolución de 1280x2772 píxeles, tasa de refresco de 120 Hz y un brillo pico de 3500 nits, así como cristal Gorilla Glass Victus 2. La cámara trasera tiene un sensor principal de 50 megapíxeles y un ultra gran angular de 8 megapíxeles. Mientras que el sensor selfie ofrece una resolución de 16 megapíxeles.

Este modelo Pro contaría con un procesador Snapdragon 6s Gen 4, con hasta 12GB de memoria RAM o 512 GB de almacenamiento interno como máximo. La batería tendrá una capacidad de 8340 mAh y una potencia de carga de 67 W. Será resistente al agua y al polvo con la máxima certificación IP69.

Redmi Note 17 Pro Max

La versión más avanzada de esta gama llegaría con la ficha técnica más solvente. En este caso, con la misma pantalla del modelo Pro, así como un procesador Snapdragon 6 Gen 5 de última generación. Con hasta 12 GB de memoria RAM y hasta 512 GB de almacenamiento interno. Tendría la misma cámara trasera del modelo Pro, pero en el caso de la selfie, esta sería de 32 megapíxeles. En términos de batería, sería la más grande de todas, con una capacidad de nada menos que 9210 mAh, y una potente carga de 100 W no está nada mal.

El diseño nos muestra los teléfonos en cuatro colores, negro, verde, morado y blanco, en todos los casos llegarán con Android 16 bajo HyperOS 3.0, lo que quiere decir que deberían presentarse antes del mes de septiembre u octubre, que es cuando se espera que HyperOS 4 vea la luz junto a los Xiaomi 18. Es muy posible que su presentación se produzca hacia finales del mes de agosto.