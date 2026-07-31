Este desconocido fabricante chino ha creado un móvil con una pantalla casi perfecta

Las pantallas de nuestros teléfonos, incluso si son muy baratos, tienen una calidad excepcional, que ya habríamos querido en nuestros ordenadores de hace años. Pero cuando hablamos de diseño, todavía hay una asignatura pendiente, que es la de los biseles. Aunque estos se han reducido hasta el punto de dar todo el protagonismo a la superficie visible, todavía existe margen de mejora para hacerlos menos visibles, y eso es precisamente lo que ha hecho ahora un fabricante chino, creando un diseño sorprendente.

Una pantalla verdaderamente sin biseles

Ha sido la firma china Tecno la que ha mostrado el prototipo de un smartphone que cuenta con biseles de 0mm, o lo que es lo mismo, a simple vista, no existen biseles alrededor de la pantalla, que se muestra completamente natural sin bordes a su alrededor. La tecnología detrás de este logro se sustenta en el apilamiento interno avanzado, técnicas de empaquetado de pantalla o reingeniería estructural.

El teléfono se podrá ver en vivo en el IFA de Berlín, que se celebra la primera semana de septiembre. Mientras tanto, han compartido imágenes de su diseño, y sobre todo de cómo se ve el teléfono al lado de otro con los biseles normales, los que comúnmente encontramos en nuestros teléfonos.

En la imagen se puede ver este teléfono de Tecno junto al iPhone 17 Pro, y las diferencias en este caso son evidentes. Y es que si ya de por sí el iPhone tiene unos biseles bastante apañados y que no se ven demasiado, al lado del Tecno parecen mucho más gruesos, ya que vemos que en el teléfono chino lo único que nos permite apreciar el límite de la pantalla es el borde del teléfono, desde una perspectiva moderadamente lateral.

Eso sí, ya hubiera sido completamente espectacular e innovadora si además la cámara delantera estuviera escondida debajo de la pantalla, como hemos visto ya en varios teléfonos. En cambio, tenemos una pantalla con un orificio en la parte superior, donde se aloja la cámara, y que en este caso es el único espacio negro que se puede ver en la parte frontal, una vez que los biseles son prácticamente invisibles.

Aunque es un prototipo, la marca asegura que en el futuro podría llevar esta tecnología a sus nuevos móviles, por lo que, a pesar de ser un modelo experimental, la tecnología podría estar bastante avanzada de cara a una expansión a la gama del fabricante. Es sorprendente que una marca que es una total desconocida en Occidente, al menos por parte de los consumidores, haya conseguido crear un móvil con una pantalla que podríamos describir de prácticamente perfecta a nivel de diseño y concepto.

Imaginamos que el fabricante, una vez que muestre este prototipo, tendrá que seguir haciendo pruebas en el mundo real, sobre todo de su durabilidad, porque precisamente la falta de bordes podría facilitar la rotura de la pantalla en ciertas situaciones aparentemente inofensivas.