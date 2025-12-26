Así podrás mencionar a la vez a todos los participantes de un grupo de WhatsApp

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada hoy en día. Se trata de una herramienta que nos permite comunicarnos con nuestros contactos, además de compartir archivos, imágenes o audios.

Una acción muy útil de la aplicación es la de poder mencionar a los integrantes de un grupo para alertarles sobre mensajes importantes. De esta forma aunque el usuario del grupo se da por aludido de que el mensaje concreto va destinado a él. Ahora, con las nuevas actualizaciones, ahora puedes referirte a todos ellos a la vez con un único mensaje.

Para ello, solo tienes que abrir el grupo de WhatsApp donde quieras enviar el mensaje, escribir en el campo de texto el símbolo arroba @ y seleccionar de la lista de opciones 'Todos'.

Después, basta con escribir tu mensaje y enviarlo como de costumbre. Así, todos recibirán una notificación con tu mensaje incluso si tienen el chat silenciado.

Esta opción es útil para cosas importantes y recordatorios. Sin embargo, en grupos grandes con más de 32 integrantes sólo los administradores podrán usar esta función para evitar causar molestias con notificaciones excesivas e innecesarias.