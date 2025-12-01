El nuevo HMD XploraOne quiere convertirse en el primer móvil de tus hijos

HMD ha estado detrás de la firma Nokia desde hace varios años, fabricando bajo la icónica marca nórdica tanto smartphones como sus característicos móviles “básicos” o dumbphones. El fin de la licencia con Nokia está cerca, y por eso desde hace meses el fabricante está intensificando su calendario de lanzamientos bajo su propia marca, tanto de smartphones como de móviles básicos. Y se están permitiendo la licencia de experimentar con dispositivos como este nuevo XploraOne, que nos ofrece un factor de forma novedoso pensado para los más pequeños.

Ficha técnica del HMD XploraOne

Este nuevo teléfono nos ofrece un concepto bastante diferente de lo que ha venido haciendo la marca hasta ahora, pero que de alguna manera aúna dos tipos de teléfono, como es el móvil básico y el smartphone, todo ello para que sean sencillos de utilizar por parte de niños y adolescentes, algo así como lo mejor de dos mundos. El nombre de Xplora no es casual, ya que se ha desarrollado en colaboración con un popular fabricante de relojes para niños en Noruega.

HMD XploraOne | HMD

Este es muy parecido al HMD Touch 4G, pero ha sido optimizado para ser utilizado por niños, y así mantenerse conectados con sus padres sin caer en todos los peligros que pueden proporcionar los smartphones en un momento dado a los más pequeños. Este es un móvil compacto, que cuenta con una pequeña pantalla táctil, y aunque no dan muchos detalles técnicos, sí nos muestran qué hace diferente a este terminal.

Aunque tiene una interfaz de smartphone, y cuenta con diferentes apps, todas estas son básicas y más orientadas a la productividad y entretenimiento responsable. El control sobre el teléfono recae en los padres, que podrán controlar con quién se comunican sus hijos desde la aplicación de teléfono. Podemos controlar de manera eficiente el funcionamiento del teléfono, en tiempo real, desde la cámara de fotos, inspeccionar el calendario, mensajes etc.

En este móvil no hay descargas, por lo que la conexión de datos solo se utiliza para hacer las llamadas de voz, nada más, no tienen acceso a otro tipo de contenidos. Las capturas de pantalla nos muestran apps como la de teléfono, contactos, chat, calculadora, mensajes, calendario, alarma, galería o linterna entre otras. Si asumimos que está basado en el HMD Touch, podemos esperar que tenga una pantalla de 3,2 pulgadas TFT LCD. Así como un procesador Unisoc T127. Tendría 64 o 128 megas de memoria RAM.

También tiene cámara trasera de 2 megapíxeles y una delantera de 0,3 megapíxeles, como veis, todo muy básico. Su batería es bastante compacta, de 1950 mAh, suficiente para esta pantalla, y cuenta con Radio FM sin necesidad de antena externa, así como conector USB tipo C para recargarse. También tiene Wifi y conectividad Bluetooth. Aunque seguramente algunas de estas características se hayan recortado en este nuevo modelo para los más pequeños, del que por cierto, de momento no tenemos precio ni fecha de lanzamiento. No parece que de momento vaya a ver la luz en España.