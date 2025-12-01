¿Qué es el Cyber Monday y por qué se celebra este 1 de diciembre? Recomendaciones para comprar en este día

Hoy, lunes 1 de diciembre, se celebra el conocido Cyber Monday. Podríamos decir que se trata de una extensión del Black Friday, donde los usuarios pueden seguir comprando productos con grandes descuentos. Esto es ideal por ejemplo para quienes comienzan ya con sus compras navideñas.

Pero, ¿dos días de descuentos casi seguidos? ¿Por qué? A grandes rasgos, no hay mucha diferencia entre un día y otro. Es cierto que el Black Friday comenzó únicamente en tiendas físicas. Sin embargo, con el auge de Internet, también se ha extendido a las compras en línea. Por el contrario, el Cyber Monday se enfoca exclusivamente en las compras por Internet ya que nació como una forma de darle un impulso al mundo del e-commerce.

Black Friday vs Cyber Monday | iStock

Otra diferencia tiene que ver con el tipo de productos que se rebajan cada día. El Black Friday ofrece descuentos en una amplia gama de productos mientras que el Cyber Monday se especializa en productos tecnológicos y electrónicos, como televisores o componentes de PC, entre muchos otros.

Recomendaciones para una buena compra

Como hemos mencionado, hoy es el día ideal para comprar dispositivos electrónicos, por lo que si estás pensado en comprarte alguno, aprovecha este día y no dejes pasar esta oportunidad.

Para llevar a cabo una buena compra, lo más importante es que pienses en lo que verdaderamente quieres comprar. Un buen consejo es hacerte una lista que indique los productos que nos suponen una prioridad adquirir, otros que podríamos comprar en caso de que gozasen de ofertas llamativas y, por último, productos que no nos hacen falta. Así será mucho más fácil.

Otra recomendación es que compares precios. Seguro que el producto que quieres adquirir está disponible en varias tiendas. Es importante que compares los descuentos de cada una de ellas y no te dejes llevar por el primero que veas solo por el hecho de que ahí está rebajado. Puede que lo encuentres más barato en otro establecimiento.

Por último, otro consejo a tener en cuenta es que no siempre debemos fiarnos de las ofertas demasiado llamativas. Teniendo en cuenta que, antes del inicio del Cyber Monday existen el Black Friday, puede pasar que un producto excesivamente rebajado vaya relacionado con la razón de que su volumen de compra haya sido muy bajo en ese día y el comercio esté tratando de "quitárselo de en medio".