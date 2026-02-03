Los extraterrestres no tienen nada que ver: descubren el misterio del Triángulo de las Bermudas

Desde hace décadas, el Triángulo de las Bermudas ha llamado la atención de muchas personas en todo el mundo. Esta zona del océano Atlántico, situada entre las islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad de Miami, ha sido protagonista de historias sobre barcos y aviones que supuestamente desaparecen de forma misteriosa.

Durante mucho tiempo, se llegó a especular con explicaciones fantásticas, incluso con la intervención de seres extraterrestres. Sin embargo, científicos y expertos han rebajado estas teorías sensacionales y han propuesto explicaciones basadas en fenómenos naturales.

Tal y como recoge el medio Daily Mail, una de las hipótesis más recientes sugiere que podría haber una gran estructura bajo el fondo marino en esta región que, en algún momento, activó la liberación masiva de gas metano. Cuando el metano sube desde el lecho oceánico hacia la superficie, puede reducir la densidad del agua y hacer que un barco pierda flotabilidad y se hunda repentinamente. Este mismo gas también podría afectar a motores de embarcaciones o aeronaves que pasaran por encima.

Los expertos aclaran que estas condiciones geológicas no implican puertas a otros mundos ni tecnología extraterrestre, sino procesos naturales que simplemente no se ven en otras partes del planeta. Además, hay indicios de que si este fenómeno estuvo activo en el pasado, hoy ya podría estar calmado, lo que explicaría por qué no se registran tantas desapariciones como en décadas pasadas.

Esta explicación científica ayuda a desmitificar uno de los lugares más fascinantes del océano. Y es que muchas veces la ciencia puede dar respuestas claras a enigmas que antes parecían sobrenaturales.