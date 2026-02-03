Nueva Ayaneo Pocket S Mini: chip Snapdragon y Android para emular con la máxima potencia

El popular fabricante de consolas retro pero con un gran componente Premium acaba de lanzar una nueva consola para su cada vez más nutrida gama. Esta nos ofrece sin duda alguna las mejores condiciones para disfrutar de nuestros juegos favoritos con el mejor rendimiento y con la apariencia visual más atractiva. Y es que es una consola que está muy bien construida y que es garantía de disponer de las mejores condiciones para disfrutar de los juegos retro como nunca antes, además, con una pantalla específicamente diseñada para ello.

Ficha técnica de la nueva Ayaneo Pocket S Mini

Esta consola llega con un potente procesador, alrededor del que gira todo el potencial de esta consola. Se trata del Snapdragon G3x Gen 2, una plataforma diseñada exclusivamente para jugar con la mayor velocidad de procesamiento posible en una consola de este tipo, nada que ver con los habituales chips que encontramos en muchas consolas de las tiendas chinas.

Ayaneo Pocket S Mini | Ayaneo

Además, cuando se trata de emular juegos exigentes, cuenta con un potente sistema de refrigeración, que disipa el calor de manera eficiente a través de grandes salidas de aire, por lo que este tema se ha tomado muy en serio por parte de Ayaneo. Es una consola que se siente grande en las manos, con una pantalla de 4,2 pulgadas, con resolución de 1280x690 píxeles, más que suficiente para emulación. Y muy importante, con una relación de aspecto de 4:3, esencial para jugar con nuestros títulos retro con su aspecto original.

Su diseño es exquisito, de hecho en la parte frontal cuenta con un panel de cristal para darle un toque aún más exclusivo, a lo que se une su marco de metal. Todo en esta consola es premium, también su joystick con efecto Hall y con iluminación RGB, que les da un aspecto único y ultra techie. Lo mismo ocurre con la botonera de cuatro, que cuenta con botones transparentes de efecto cristal.

Tenemos numerosos botones auxiliares programables y también varios gatillos, todo lo necesario para jugar a diferentes plataformas. La batería es bastante grande, de 4700 mAh, teniendo en cuenta las dimensiones de su pantalla, por lo que nos garantiza muchas horas de juego. Como es habitual, el sistema operativo con el que cuenta es Android 14 bajo la capa de personalización de la propia Ayaneo. El sonido depende de dos potentes altavoces estéreo, que nos proporcionan un audio Surround incluso si el juego no está preparado para ello.

Otro detalle premium es que cuenta con un botón de encendido que integra un lector de huellas, por lo que podemos tener protegida nuestra consola con la máxima privacidad. A nivel de conectividad, nos ofrece Wifi de alta velocidad, así como Bluetooth 5.3. También hay una ranura para tarjetas microSD con una velocidad de hasta 100 megas por segundo. El conector USB tipo C ofrece altas tasas de transferencia de hasta 10Gbps. Una consola que viene en versiones de 8GB, 12GB o 16GB de memoria RAM, así como 128GB, 256GB o 512GB de almacenamiento interno. Cuenta con un peso de 305 gramos. Lo mejor, que ya no hay que esperar a la campaña de Kickstarter, porque ya está a la venta por 270 euros al cambio en tres colores, negro, blanco, y una combinación retro.