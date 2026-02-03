El Samsung Galaxy F70e desvela sus principales características

Aunque no es un móvil que se deje ver habitualmente en España, la gama F de Samsung suele transformarse en sendos modelos Galaxy M en nuestro país, y este nuevo F70e que hemos podría serlo también. Hablamos de un terminal que podría inaugurar una nueva gama de smartphones Galaxy en occidente, ya que actualmente los modelos M, no solo ya no están en las estanterías españolas, sino que nunca contaron con una numeración como esta. Pero no hablamos del F70, sino de la variante F70e, de la que hemos conocido ahora gran parte de sus características, que te contamos a continuación.

Estas sería su ficha técnica

Como sabéis, estos modelos están desarrollados en conjunto entre Samsung y el comercio Flipkart en India, y ahora han avanzado algunos detalles de cara a su presentación el próximo 9 de febrero. Del Galaxy F70e que acabamos de conocer, se han desvelado detalles muy interesantes. Como tendrá una batería bastante grande, con una capacidad de 6000mAh.

En lo que a la pantalla se refiere, llegaría con una de 120Hz, así como un brillo máximo de 800 nits. Respecto de la cámara de fotos, tendría un sensor principal de 50 megapíxeles acompañado de un sensor de 2 megapíxeles de profundidad. Por último, la cámara selfie nos ofrecería un sensor de 8 megapíxeles. Este teléfono, como se puede ver en las imágenes compartidas por el comercio. Tendría una cámara frontal dentro de un notch en forma de gota.

El teléfono se ha dejado ver en dos colores, un morado un tanto azulado, así como un verde lima. También destaca por un acabado de cuero vegano en la parte trasera, mientras que sus bordes lisos le dan un toque premium y a juego con el color de la trasera. Estas son las primeras características filtradas de este nuevo modelo de los coreanos.

Algunas fuentes han indicado que este modelo sería igual al F07, pero por lo que hemos conocido ahora, no lo parece. Este modelo F70e cuenta con una batería más grande, así como una tasa de refresco más alta que aquel modelo. Quizás lo más parecido es su pantalla, que efectivamente cuenta con dos sensores similares.

En cualquier caso, la principal incógnita será conocer cuál va a ser el equivalente de este modelo en el mercado español, si es que existe. Como decimos, la gama F es prima hermana de la M, y por eso no habría que descartar en algún momento un Galaxy M70, aunque esto implicaría contar con unas características seguramente mucho más potentes de las que hemos conocido ahora.

Aunque la realidad es que a día de hoy Samsung no cuenta con una gama M en España, esta fue popular hace dos o tres años, pero actualmente la gama media de la marca está monopolizada por los Galaxy A, que en su momento se diferenciaban de los M por estar un escalón por encima. Veremos si este F70e tiene algún recorrido en España, no hay que descartar desde luego.