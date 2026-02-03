El iPhone Fold tendrá la batería más grande que hayamos visto en un iPhone

El gran momento está más cerca de ser una realidad que nunca, y es este año 2026 podría ser ese en el que por fin conozcamos al primer iPhone plegable, ya que se espera para el próximo mes de septiembre, cuando se lance con los iPhone 18 Pro y Pro Max, en una nueva ordenación de la gama de los teléfonos de Apple. Y seguimos conociendo nuevos detalles acerca de este primer plegable, en este caso centrado en un aspecto al que no se ha cuidado demasiado en este tipo de dispositivos, como es la batería.

La más grande que hayamos visto en un iPhone

El fabricante californiano está dotando a su plegable de una batería realmente grande, si tenemos en cuenta que los plegables no presumen de ellas, ni tampoco los iPhone especialmente, por lo que parece que Apple dará el do de pecho en este aspecto. En este caso las nuevas informaciones no provienen de las fuentes habituales, y lo hacen desde China, donde la cadena de suministro tiene ya un gran conocimiento de lo que está preparando Apple con su plegable.

Y lo más llamativo es lo que han desvelado de su batería, ya que esta fuente ha revelado que el iPhone Fold tendría una de 5500 mAh, lo que la convertiría en la más grande que haya tenido nunca un iPhone, incluso por encima del iPhone 17 Pro Max, que cuenta con la batería más grande hasta ahora, con más de 5000mAh de capacidad. Hay quienes ya piensan que la mejor eficiencia energética de iOS podría llevar a este teléfono a tener una autonomía de récord, pero recordemos que su pantalla será especialmente grande, siendo plegable, y eso lo penalizará.

Recordemos que este modelo plegable tendría una pantalla plegable de 7,8 pulgadas, con una pantalla externa de 5,5 pulgadas, ya que como os hemos contado anteriormente, tendrá una relación de aspecto diferente a los plegables tipo Fold habituales. Este será más ancho, para recrear seguramente las sensaciones de tener un iPad en miniatura en las manos. De hecho Samsung ha tomado nota y ya estaría desarrollando una segunda variante de sus Z Fold, pero con ese factor de forma más ancho y similar a una tableta.

No en vano, los coreanos son alumnos aventajados de Apple, por decirlo de alguna forma, ya que son ellos quienes están fabricando la pantalla plegable de este nuevo iPhone, por lo que conocen de primera mano los detalles sobre la hoja de ruta de Apple, si es que esta no forma parte de la colaboración entre ambos gigantes tecnológicos para desarrollar este esperado teléfono plegable. Recordemos que la llegada de este plegable provocará algunos cambios importantes en la gama de los iPhone 18, sobre todo en sus fechas de lanzamiento.

Y es que se espera que por primera vez, el iPhone 18 se presente en la primavera de 2027. Y que el próximo mes de septiembre los que conozcamos sean más bien a los iPhone 18 Pro y Pro Max, junto al nuevo plegable, todo para dejarle el hueco y protagonismo que se merece al nuevo plegable de Apple.