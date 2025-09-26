Tu móvil Samsung pronto contará con uno de los gestos más útiles de los iPhone o Google Pixel

En los últimos años, hemos visto cómo un práctico gesto se ha ido extendiendo por diferentes smartphones del mercado. Inicialmente, lo vimos en los iPhone, y posteriormente se ha ido extendiendo a otros fabricantes, que también lo ha añadido en sus Google Pixel. Se trata de un simple gesto como dar dos toques seguidos con el dedo en la parte posterior del teléfono. En este caso, se trata de un gesto que nos da acceso a multitud de acciones que podemos ejecutar fácilmente de esta forma. Ahora hemos comprobado que Samsung ya lo estaría probando de forma nativa.

Doble toque para tu smartphone Samsung

Ha sido gracias a Android Authority, que ha buceado por el código de One UI 8.5, la nueva versión de la reciente capa de personalización que acaban de estrenar algunos teléfonos de la marca. Y dentro de ellas se han detectado cadenas de código que sugieren la integración nativa de este gesto en la capa de Samsung. Recordemos que esto se podía hacer en los móviles Samsung, pero con la ayuda de una tercera app, lo que le quitaba cierto encanto.

Los Samsung Galaxy S25 | Samsung

Pero ahora dentro de este código han comprobado que esta función por fin será nativa. Esta se define dentro de la cadena de código como double_back_tap, y propone que tendrá una función inicial, que se podrá editar posteriormente para personalizarla por una que nos parezca más útil y que utilicemos en el día a día. Concretamente, por lo descubierto por este medio en el código, serán hasta siete las funciones que podremos asignar a este gesto de doble toque.

Estas serán las siguientes:

Abrir Galaxy AI

Linterna

Notificaciones

Abrir una determinada aplicación

Acceder a la pantalla de privacidad

Abrir los ajustes rápidos

Hace una captura de pantalla

Por tanto, con tan solo dar dos toques en la parte posterior del teléfono, normalmente es en la parte superior, allí donde los dedos están más cómodos, donde se debe dar el doble toque para que se active una de estas funciones. De facto, funciona como un botón adicional, y, por tanto, le añade muchas funciones útiles al uso diario de nuestro teléfono. En mi caso, que uso esta función en mi móvil desde hace meses, la de encender la linterna me parece la más útil de todas, porque en esos momentos donde la necesitas y solo tienes una mano accesible al teléfono, se convierte en una opción esencial desde luego.

Como decimos, esto se ha dejado ver en la versión 8.5 de One UI, lo que quiere decir que todavía falta bastante para que pueda llegar a los usuarios finales de los teléfonos de Samsung. No obstante, es la constatación de que los coreanos se han puesto las pilas en este aspecto, y ya no irán a remolque frente a otros fabricantes que han añadido este cómodo gesto a sus sistemas operativos. Con un poco de suerte, en tres o cuatro meses estará disponible para todos los usuarios que puedan actualizar a esta nueva versión de One UI.