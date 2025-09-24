Los Xiaomi 15T y15T Pro ya están aquí con potentes cámaras Leica

El gigante chino acaba de presentar sus nuevos Xiaomi 15T. Se trata de los nuevos topes de gama de la marca, que suelen lanzar estos modelos en la segunda mitad del año, a la vez que prácticamente en China presentan ya sus Xiaomi 17. Estos nuevos modelos llegan una vez más con algunas de las mejores cámaras del mercado, con la colaboración de Leica, y por supuesto, un gran rendimiento en todos los aspectos de los terminales.

Precio y disponibilidad

Los nuevos Xiaomi 15 Pro se estrenan en España en tres versiones. El siguiente texto resume los precios y las variantes de almacenamiento disponibles para los modelos Xiaomi 15T Pro y Xiaomi 15T. El modelo Pro viene con tres variantes de almacenamiento, todas con 12GB de RAM, son las siguientes:

Xiaomi 15T Pro 12GB + 256GB: 799,99€

Xiaomi 15T Pro 12GB + 512GB: 899,99€

Xiaomi 15T Pro 12GB + 1TB: 999,99€

Llega en tres colores: Negro, Gris y Mocha Gold.

En el caso del Xiaomi 15T estándar tenemos dos variantes con 12GB de RAM:

Xiaomi 15T 12GB + 256GB: 649,99€

Xiaomi 15T 12GB + 512GB: 699,99€

Llega en tres colores: Negro, Gris y Rose Gold.

Con la compra de cualquiera de estos modelos, además nos llevamos una Redmi Pad 2 Pro valorada en 299,99 euros totalmente gratis.

Así son los nuevos Xiaomi 15T y 15T Pro

Los nuevos teléfonos de la marca llegan con potentes especificaciones, empezando por sus procesadores. El más potente de MediaTek, como es el Dimensity 9400+ en el modelo Pro, y en el estándar el Dimensity 8400 Ultra. como sus cámaras de fotos Leica, que en el caso del modelo Pro nos ofrece un teleobjetivo con un zoom de nada menos que 5 o 10 aumentos óptico, con una calidad espectacular. Todo ello aderezado con la experiencia de Leica y su optimización del procesado de la imagen. Los retratos son mejores que nunca con las funciones de bokeh Wide y Bubbles.

El Xiaomi 15T Pro | Xiaomi

Graba vídeo en 4K a 30fps en HDR10+ en el modelo estándar, y el Pro puede hacerlo hasta 4K a 120 fps o a 60 fps en 10 bit con entrada LUT profesional. Una novedad que nos parece de lo más interesante es la que permite hablar con otros Xiaomi 15T a modo de walkie-talkie. Si estos se encuentran a una distancia de entre 1,9 km y 1,3 km, podrán utilizar este modo de comunicación, llamado Astral Communication.

El Xiaomi 15T Pro | Xiaomi

La pantalla de estos teléfonos nos ofrece un gran tamaño, de 6,83 pulgadas, así como una resolución 1,5 K con un brillo pico de hasta 3200 nits. Además, la tasa de refresco llega hasta los 144 Hz en el modelo Pro, y los 120 Hz en el estándar. Respecto de la batería, los dos ofrecen 5500 mAh, aunque en el Xiaomi 15T Pro la carga rápida es de 90 W y de 50 W sin cables. Mientras que el Xiaomi 15T estándar nos ofrece una carga de 67 W.

Además llegan con diseño premium, con una parte trasera y tapa de batería de fibra de vidrio unificadas. Ofrecen durabilidad mejorada con Corning Gorilla Glass 7i en la pantalla y una certificación de resistencia al agua y al polvo IP68. El Xiaomi 15T Pro se diferencia en este caso por un marco de aleación de aluminio 6M13 de alta resistencia. Por supuesto, ambos llegan con HyperOS 3.0 basado en el nuevo Android 16.