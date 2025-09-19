El Samsung Galaxy A17 4G ya es oficial desde 199€

Si ayer os contábamos que el teléfono se había dejado ver en una web de la marca, pero de forma no oficial, ahora sí que se ha puesto a la venta, de momento oficialmente en Alemania. Un teléfono que ahora no tiene secretos, y que como veíamos hace unas horas, se parece mucho al modelo 5G, aunque con las diferencias obvias sobre su rendimiento en forma de procesador. Vamos a repasar todo, empezando por su precio.

Precio y disponibilidad

El nuevo Samsung Galaxy A17 4G se ha puesto a la venta en Alemania, donde su precio es de 199 euros. Se trata de una única versión que cuenta con 128GB de almacenamiento interno, y de momento está disponible tan solo en color negro. Por tanto, no debería tardar mucho en hacer lo propio y venderse en España. En el caso a alemán, desde la web remiten a comercios para comprarlo, no se puede comprar directamente en la tienda de Samsung.

Samsung Galaxy A17 4G | Samsung

Ficha técnica del Samsung Galaxy A17 4G

Un móvil que destaca, a pesar de su precio accesible, por una pantalla con tecnología Super AMOLED, algo reservado hasta hace poco a los móviles de alta gama. Esta tiene un tamaño de 6,7 pulgadas, así como resolución Full HD + y una tasa de refresco de 90 Hz, por lo que en este sentido no puede ofrecer mejores prestaciones.. Con ella obtenemos imágenes vívidas y contrastadas, así como negros puros.

Samsung Galaxy A17 4G | Samsung

En este caso la gran diferencia reside en su procesador, que ahora es un Helio G99, que obviamente solo ofrece conectividad 4G. Esto no es ningún problema, porque en cuanto a rendimiento son similares, y las redes 4G estarán activas todavía durante muchos años. A este procesador le acompañan 128GB de almacenamiento interno, así como una memoria RAM de 6GB.

Un móvil que en términos de fotografía llega con una cámara triple, con tres sensores traseros. El principal tiene un sensor principal de 50 megapíxeles, que destaca por contar con estabilización óptica de imagen, algo que no está al alcance de muchos móviles de esta gama. Le acompañan sensores de 5 megapíxeles ultra gran angular, así como un macro de 2 megapíxeles. Delante, la cámara para selfies nos ofrece un sensor de 13 megapíxeles, más que suficiente.

La batería de este teléfono es de 5000mAh, y nos ofrece una carga rápida de 25W de potencia. Es resistente al agua y al polvo con certificación IP54, mientras que llega con Android 15 bajo One UI 7 como sistema operativo. Lo mejor, que cuenta con 6 años de actualizaciones de sistema y de seguridad. Debería estar a la venta en España en cuestión de días, porque este modelo es un habitual de nuestro mercado, y como hemos visto, estando ya en Alemania, es cuestión de días.