Esta es la fecha exacta desde la que recibirás One UI 8 en tu móvil Samsung

Los usuarios de Samsung están de enhorabuena, y poco a poco van a ir recibiendo la nueva actualización de su capa de software, la que envuelve al sistema operativo Android de turno, y que le da la apariencia definitiva a sus teléfonos. En esta ocasión los coreanos han detallado cuándo van a comenzar a recibir sus teléfonos la nueva versión, One UI 8, a nivel global, que es lo que nos interesa, ya que eso incluye también España.

¿Cuándo se actualiza tu Samsung?

Como sabéis, One UI 8 llegará a muchos móviles y tabletas Samsung, pero no a todas desde luego. En esta ocasión lo que hemos conocido han sido aquellos dispositivos que cuentan con soporte todavía, algo que nos marcan, por ejemplo, para hacernos una idea, dispositivos como los Galaxy S21, que ya no reciben actualizaciones.

Samsung Galaxy Z Fold 7 | Samsung

Pero esta lista de móviles agraciados es cada vez mayor, porque Samsung está extendiendo su soporte ya hasta los 7 años. Este es el listado completo de dispositivos que se están actualizando y la fecha desde la que lo harán:

Smartphones Galaxy

Galaxy S25, S25+, S25 Edge y S25 Ultra – A partir del 18 de septiembre

Galaxy S24, S24+, S24 FE y S24 Ultra – Desde el 25 de septiembre

Galaxy Z Fold6 y Z Flip6 – 25 de septiembre

Galaxy S23, S23+, S23 FE y S23 Ultra – 2 de octubre

Galaxy Z Fold5 y Z Flip5 – 2 de octubre

Galaxy S22, S22+ y S22 Ultra – 6 de octubre

Galaxy Z Fold4 y Z Flip4 – 6 de octubre

Galaxy S21 FE – 16 de octubre

Galaxy A36 5G y A56 5G – Desde el 25 de septiembre

Galaxy A55 5G, A35 5G, A26, A17 y A17 5G – 2 de octubre

Galaxy A54 5G, A34 5G, A25 5G, A16 5G, A16 y A15 5G – 6 de octubre

Galaxy A73 5G, A53 5G, A24, A15, A07, A06 5G y A06 – 16 de octubre

Galaxy A33 5G – 23 de octubre

Tabletas Galaxy

Galaxy Tab S10, S10+, S10 Ultra, S10 FE y S10 Lite – Desde el 2 de octubre

Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra y S9 FE – 6 de octubre

Galaxy Tab S8, S8+ y S8 Ultra – 16 de octubre

Galaxy Tab A9 y A9+ – 5 de noviembre

Galaxy Tab Active5 Pro y Galaxy XCover7 Pro – 7 de noviembre.

¿Cómo va a mejorar One UI 8?

Pues la realidad es que esta va a ser una capa de personalización con mejoras importantes, aunque no podemos esperar las de One UI 7, que fueron realmente disruptoras en la historia de la capa. Pero hay muchas novedades, como por ejemplo una IA reforzada, multimodal, con una mayor personalización a la hora de sugerirnos cualquier cosa, siempre teniendo en cuenta nuestro uso del dispositivo.

La pantalla se podrá dividir de nuevas formas en la multitarea, tendremos ventanas flotantes personalizables en tamaño, así como tareas más eficientes. También la interfaz se actualizará para que sea más rápida, mejorando en general el aspecto visual de todo el sistema para que sea más coherente. Los plegables reciben mejoras en la interfaz, con la barra Now Bar, así como un el modo FlexWindow renovado. Por último Knox Matrix mejora la seguridad del conjunto, cerrando la sesión ante ciertas amenazas y mejorando la protección de las conexiones Wifi.