Los nuevos Vivo V60 Lite 5G y Lite 4G son oficiales con grandes baterías

Vivo ha presentado hace unas horas su nueva gama media más avanzada, o premium podríamos definirla también. Se trata de los nuevos Vivo V60 Lite 5G y Lite 4G, que nos ofrecen interesantes prestaciones a un precio que, como es habitual en el caso de Vivo, es bastante atractivo. Unos teléfonos que una vez más destacan por incorporar baterías de gran tamaño.

Ficha técnica del Vivo V60 Lite 5G

La principal novedad de este modelo es precisamente su procesador. Este es un potente MediaTek Dimensity 7360 Turbo, que nos ofrece esa conectividad 5G que le da el nombre y esta capacidad de conectividad a este teléfono. Lo de que sea la variante Turbo, no está muy claro a qué se refiere. La pantalla es uno de sus puntos fuertes, empezando por la tecnología con la que cuenta. Viene acompañado de 8 GB o 12 GB de memoria RAM, así como de 256 GB del almacenamiento interno.

El VIvo V60 | Vivo

Esta es OLED, y nos ofrece tamaños de 6,77 pulgadas, con color de 10 bits y compatible con HDR10+. La resolución es Full HD+, mientras que la tasa de refresco alcanza los 120 Hz habituales en estas gamas. En términos de cámara, este teléfono no ha evolucionado mucho, ya que parecen los mismos sensores de su predecesor. Esto quiere decir que cuenta con dos en la parte trasera.

El principal es de 50 megapíxeles, mientras que el secundario es de 8 megapíxeles y ultra gran angular. Delante, la cámara para selfies es de 32 megapíxeles. Cuenta con un flash LED en forma de anillo y asistido por IA. En términos de batería nos ofrece una capacidad de 6500 mAh, con potencia de carga de 90 W. Es resistente al agua y polvo con certificación IP65. También cuenta con resistencia de grado militar, como es MIL-STD-810H. Un teléfono bastante delgado, de 7,59 mm de grosor. Llega con Android 16 como sistema operativo, y de momento no hay precios en su lanzamiento taiwanés, lo normal es que llegue a España en las próximas semanas.

Ficha técnica del Vivo V60 Lite 4G

Esta versión se caracteriza sobre todo por contar con la conectividad 4G, que como sabéis sigue siendo suficiente para comunicarnos, y lo seguirá siendo varios años. En este caso obviamente tenemos un teléfono que cuenta con un procesador de conectividad 4G, concretamente se trata del Snapdragon 685, que curiosamente es el mismo de la anterior generación, por lo que aquí no hay novedades en realidad. Cuenta con 8 GB de memoria RAM, así como un almacenamiento interno de 256 GB.

El VIvo V60 | Vivo

Su pantalla es de 6,77 pulgadas de tamaño, y cuenta con tecnología OLED, con resolución Full HD+, así como una tasa de refresco de 120 Hz, compatible con HDR10+. Su brillo pico es de 1800 nits. La cámara de fotos de esta versión 4G nos ofrece un sensor principal de 50 megapíxeles, y el mismo ultra gran angular de 8 megapíxeles de la versión 5G. Delante la cámara selfie es de 32 megapíxeles. La batería ofrece la misma gran capacidad de 6500 mAh, y se carga con una potencia de 90 W. En este caso sí hay precio, ya que se estrena por 450 euros, de momento en Turquía, debería llegar pronto a España.