El Realme GT 8 Pro confirma sus espectaculares prestaciones

El fabricante chino está muy cerca de lanzar una nueva generación de su móvil más avanzado, y desde luego lo que sabemos ahora de él certifica que va a ser uno de los móviles más potentes del momento. Destacará especialmente en aspectos tan importantes como la pantalla, la batería o la cámara de fotos. Sabemos que los dispositivos se presentarán en las próximas semanas, y ahora se ha filtrado un póster promocional que nos permite conocer esas características estrella.

Así serán los Realme GT 8 Pro

La firma china tiene preparado un móvil que destacará en todo, a la vez que su precio será bastante contenido. Si las funciones se filtraban en ese póster filtrado, ahora ha sido uno de los ejecutivos de la marca quien ha confirmado estas novedades. Para empezar, su pantalla contará con una resolución más elevada, que ahora será de 2K, cuando antes era de 1.5K.

Realme GT 7 | Realme

También aumenta la tasa de refresco hasta los 144Hz, al nivel de móviles de gaming, y una de las cifras más elevadas en el mercado actualmente. El brillo también mejora, pasando de los 6000 nits a los 7000 nits. La pantalla además contará con un perfil plano, dejando atrás las curvas con esquinas prácticamente rectas. La atenuación CC del brillo se ha mejorado, con un modo de solo 1 nit, y una mejor precisión de color.

La cámara de fotos será otro de los aspectos donde este teléfono quiere destacar, con un sensor principal enorme, de 200 megapíxeles. Esta permitirá contar con un zoom óptico de 3x, así como un sin pérdida de 12x, que entendemos que será híbrido. Todo apunta a que será similar a los que hemos visto en los Vivo X200, que hacen espectaculares retratos gracias a un sensor de periscopio de esta resolución.

La batería se unirá al club de las más grandes, ya que contará con una capacidad de nada menos que 7000mAh, por lo que la capacidad será una de las más altas en el mercado entre los topes de gama. Otras características de este teléfono las hemos venido conociendo en los últimos meses gracias a las numerosas filtraciones que ha sufrido. Como su potente procesador, que será un Snapdragon 8 Elite 5 Gen 5, el más potente del mercado Android.

Además, su diseño será bastante llamativo por lo que hemos visto en las imágenes. Sobre todo por su módulo de cámara, bastante diferente de lo habitual. Este es cuadrado, con tres sensores, en la parte inferior del periscopio, y en los laterales lo que parecen los flash LED, que a primera vista parecen más bien tornillos, y que desde luego le dan a este teléfono un aspecto muy original. Se espera que el próximo mes de octubre se presenten estos nuevos Realme GT 8 Pro y también la versión estándar, aunque es la variante Pro la que obviamente se llevará todas las miradas, porque además vendrá acompañado de un precio muy ajustado y agresivo.