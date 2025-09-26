Los Xiaomi 17 ya son oficiales, la competencia más feroz para los iPhone 17

Ya están aquí, los Xiaomi 17 son toda una realidad, y tras muchos meses de filtraciones, los chinos han desvelado los que serán sus móviles más potentes. Lo hacen pocas horas después de que hayan hecho lo propio en Europa, con el lanzamiento de los Xiaomi 15T, móviles en ambos casos destinados a ser los abanderados de sus respectivas gamas en cada una de estas regiones. Unos Xiaomi 17 que se saltan a los 16 para competir contra los iPhone 17, con sus mismos nombres.

Ficha técnica del Xiaomi 17 Pro Max

Sin duda es el modelo más avanzado de los tres que se han presentado, y el que se lleva todas las miradas, y destinado a competir con el todopoderoso iPhone 17 Pro Max. Un teléfono que estrena pantalla enorme, de 6,9 pulgadas, con panel LPTO AMOLED, 120 Hz de tasa de refresco, así como un brillo pico de 3500 nits. Su resolución es de 1200 x 2608 píxeles, y está protegido por el cristal Xiaomi Dragon Crystal Glass 3. Pero lo más llamativo es su pantalla secundaria, que ocupa todo el módulo de cámara, y tiene un tamaño de 2,9 pulgadas, con una resolución de 596x976 píxeles. Su tecnología es LPTO AMOLED y tiene tasa de refresco de 120 Hz.

Xiaomi 17 Pro | Xiaomi

Un móvil muy potente, gracias al nuevo procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, que viene acompañado de hasta 1 TB de almacenamiento interno y 16 GB de memoria RAM. Su cámara Leica es una vez más otro de sus grandes atractivos. Con tres sensores de 50 megapíxeles, el principal, un telefoto de periscopio, con Zoom óptico de 5x y un ultra gran angular.

Delante, la cámara para hacer selfies tiene un sensor también de 50 megapíxeles, en total 200 megapíxeles entre todos los sensores. Su batería es enorme, tiene una capacidad de 7500 mAh, y su potencia de carga es de 100 W, 50 W sin cables. Llega con Wifi 7, así como Bluetooth 5.4 y sonido de alta resolución. Su lector de huellas se ubica bajo la pantalla y es ultrasónico. Se estrena con HyperOS 3.0 sobre Android 16. Un Xiaomi 17 Pro Max que parte de los 720 euros al cambio.

Ficha técnica del Xiaomi 17 Pro

En el caso de este modelo encontramos diferencias puntuales, como el tamaño de su pantalla, que ahora es de 6,3 pulgadas, en el caso de la secundaria de 2,7 pulgadas, pero con las mismas especificaciones. Su procesador y cámara son los mismos, pero la batería es algo menos grande, con 6300 mAh, y la misma potencia de carga. De conectividad y software nos ofrece lo mismo. Su precio de partida es de 600 euros al cambio.

Xiaomi 17 Pro | Xiaomi

Ficha técnica del Xiaomi 17

El modelo estándar llega con la misma pantalla del modelo Pro, pero sin la secundaria en el módulo de cámara. Comparte el mismo procesador con el resto de la gama, y la cámara es la misma en sus cuatro sensores. La batería es más grande que la del Pro, pero más pequeña que la del Pro Max, de 7000 mAh y con la misma potencia de carga. El resto es igual, el modelo más avanzado de los tres. Su precio parte de los 540 euros al cambio.