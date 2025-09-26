TCL lleva su pantalla NXTPAPER a su nueva tableta de 8 pulgadas

Las tabletas compactas tienen un gran mercado, y el tamaño de 8 pulgadas es básicamente el más pequeño en el que podemos encontrar este tipo de dispositivos. Y es que con móviles que ya rozan las 7 pulgadas en su formato estándar, estas tabletas son lo más cercano que tenemos a ellos a la hora de disfrutar de un dispositivo con pantalla más grande. Ahora TCL, uno de los líderes del mercado de pantallas, ha desvelado su nueva tableta compacta, que precisamente cuenta con ese tamaño, y sobre todo con la tecnología NXTPAPER como gran atractivo, ya que permite disfrutar de una tableta estándar, y también con pantalla de tinta electrónica.

Así es la nueva TCL Tab 8 NXTPAPER 5G

Esta tableta llega con unas prestaciones realmente solventes a pesar de lo pequeña que es. Y es que destaca por esa tecnología de pantalla única en el mercado, que es NXTPAPER. Con ella podemos disfrutar de una visualización durante varias horas seguidas que no va a fatigar a nuestros ojos. Esto es posible tanto por el hardware de pantalla utilizado, como por el software, que también se combina con ella para que la luz que se emite desde la pantalla y la manera en que se visualiza todo, sea lo más agradable y saludable posible para nuestros ojos. Y lo mejor, con pulsar un botón, se convierte en una tableta con pantalla de tinta electrónica.

TCL Tab 8 NXTPAPER 5G | TCL

Se mejora la luz azul, la atenuación CC, y en definitiva una serie de tecnologías que nos permiten mirar la pantalla muchas horas sin fatiga. Por otro lado, esta pantalla cuenta con una diagonal de 8,7 pulgadas, y en este caso la versión de esa tecnología innovadora es la de NXTPAPER 4.0. Esta ofrece una resolución de 800x1200 píxeles, y 16 millones de colores.

TCL NXTPAPER 8 5G | TCL

Por lo demás, se trata de una tableta que cuenta con un procesador de 8 núcleos, que viene acompañado de 4GB de memoria RAM, así como 64GB de almacenamiento interno, este se puede ampliar mediante una tarjeta microSD. Del procesador no se sabe nada, pero nos inclinamos por un MediaTek o Snapdragon con conectividad 5G.

Es una tableta que llega con una batería bastante grande para su tamaño, de 6000 mAh, aunque no tanto si la comparamos con algunos móviles de pantalla más grande, que incluso la superan holgadamente en capacidad. Esta batería se carga al completo en 5,5 horas, por lo que desde luego no parece que tenga carga rápida. Sus cámaras de fotos son bastante sencillas, con una resolución de 8 megapíxeles detrás, mientras que la de delante cuenta con uno de 5 megapíxeles, bastante básico como podéis comprobar.

Una tableta que llega con Wifi de doble banda, así como Bluetooth 5.2, conector de auriculares minijack o un conector USB tipo C. El sistema operativo con el que se estrena es Android 15, por lo que en este caso está bien equipada en términos de software. Aunque salvo sorpresa, lo normal es que se actualice solo a Android 16 y Android 17. Una tableta que de momento se ha lanzado en Estados Unidos, pero de la que no hay ni rastro en la página web oficial de la marca en España, por lo que parece que nos tocará esperar todavía algunas semanas o meses. Lo normal es que se presente antes de Navidades o del propio Black Friday.