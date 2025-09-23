El "scratchgate" del iPhone 17 Pro ya es viral: se raya con mucha facilidad

Hace un par de semanas Apple presentaba sus nuevos iPhone 17, los móviles de alta gama más deseados del momento, que han llegado con numerosas novedades a nivel de diseño. Un año más, en cuanto se han entregado las primeras unidades a sus propietarios, las redes se han llenado de pruebas de resistencia y también de comentarios de usuarios que se han dado cuenta de una desagradable sorpresa. Y es que el recubrimiento de estos teléfonos parece bastante frágil, y es muy propenso a los arañazos.

Algunos ven una crisis similar a la del bendgate

Hace años, algunos iPhone demostraron que eran especialmente vulnerables a doblarse cuando algunos usuarios los guardaban en el bolsillo trasero de sus pantalones y accidentalmente se sentaban sobre ellos. Ahora hay quienes quieren replicar esta polémica con la facilidad con la que se están rayando los nuevos iPhone 17 Pro, algo que desde luego no le va a hacer ninguna gracia a quien ha pagado casi 1.500 euros por uno de ellos.

El popular youtuber JerryRigEverithing, que se ha convertido en un auténtico especialista a la hora de medir la resistencia de los smartphones, con todo tipo de pruebas, a cada cual más cruel, para comprobar cómo reaccionan los teléfonos que van llegando al mercado. En esta ocasión, el youtuber ha hecho lo propio con el iPhone 17 Pro, y ha podido comprobar que estos teléfonos se rayan con extrema facilidad, sin someterlos a pruebas extremas.

Los arañazos son especialmente visibles cuando se producen en el nuevo módulo de cámara del teléfono, que como sabéis ahora es más grande y nos recuerda mucho a los móviles de POCO. Esos bordes del módulo, bastante afilados, son dados a rayarse con facilidad. El propio youtuber cree que la facilidad para rayarse viene del recubrimiento anodizado de este módulo, que no lo tiene fácil para mantenerse adherido a la propia superficie del módulo.

Algo que parece sobre todo ocurre con las versiones naranja y azul de este iPhone 17 Pro. Han podido comprobar que el simple roce con monedas en un bolsillo o llaves puede hacer importantes estragos sobre la superficie del teléfono, más de lo que lo haría en otros modelos con acabados más tradicionales. Y esto tiene una explicación en los iPhone 17 Pro, porque Apple ha elegido este nuevo acabado para mejorar el rendimiento térmico del teléfono en momentos de extrema exigencia. Algo que ha funcionado, pero a cambio de hacer más frágil el teléfono a nivel de resistencia.

De todas formas, no hay que llevarse a engaño, la prueba demuestra que el teléfono es muy resistente, en términos de golpes, resistencia a doblarse, y en general frente a los elementos más comunes. Pero es verdad que a nivel estético, puede verse muy perjudicado con su uso en el día a día, y sobre todo si no usamos funda con él, para por ejemplo en el nuevo modelo naranja, presumir de este color tan icónico.