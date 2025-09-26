Xiaomi se saca de la manga una funda que convierte el Xiaomi 17 Pro en una videoconsola

No cabe duda que nuestros smartphones son uno de los mejores lugares donde rememorar los videojuegos más memorables de nuestra infancia, van sobrados de potencia para reproducirlos fielmente. Aunque también son perfectos para jugar a cientos de juegos con potencial digno de un Triple A. El fabricante chino acaba de lanzar su nueva gama de Xiaomi 17 con una característica que ahora mismo es única en el mercado, aunque no es la primera vez que la vemos. Hablamos de la pantalla secundaria que integra su módulo de cámara. Ahora podemos sacar partido a esta gracias a una funda con mandos que la convierten en una videoconsola.

Una funda imprescindible para los jugones

Los nuevos Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max cuentan con una novedosa pantalla secundaria, que ocupa todo el módulo de la cámara de fotos. En el caso del modelo más grande rozando una diagonal de 3 pulgadas, lo que no está nada mal. Pues bien, la funda que ha puesto a la venta Xiaomi en China junto a estos nuevos teléfonos nos ofrece la posibilidad de convertirlo en toda una videoconsola portátil.

Xiaomi 17 Pro Retro Gamer Case | Xiaomi

Y no como en otras fundas que hemos visto de este tiempo, que básicamente dan el aspecto de una consola tradicional, pero que no tienen realmente una funcionalidad como tal. En este caso la funda sí que cuenta con una botonera de videoconsola tradicional, que en este caso sí que totalmente funcional. Ofrece una botonera en la parte izquierda que hace las veces de stick y de cruceta, sin llegar a ser ninguna de las dos cosas.

A la derecha cuenta con cuatro botones, al más puro estilo Playstation, y otros tres botones centrales en la parte inferior, que se pueden usar, por ejemplo, en los juegos arcade, como Start, Select, o también para introducir monedas. Y como decimos, es completamente funcional, porque la funda cuenta con su propia batería, y se conecta mediante Bluetooth al teléfono, por eso los controles se transmiten de inmediato al teléfono mediante esta conectividad.

La batería que integra este mando es de 200 mAh, y según Xiaomi, nos brinda hasta 40 días de uso con una sola carga, se entiende con jornadas de juego cotidianas. Por tanto, hablamos de una funda que es a la vez mando de juego. Y que precisamente cuenta con la forma perfecta para que la usemos exclusivamente con la pantalla secundaria de este teléfono. Que se demuestra que es totalmente funcional.

De hecho, quienes se hagan con esta funda, recibirán también varios juegos arcade para probarlos, como puede ser el clásico Angry Birds 2. Pero en realidad es compatible con muchos más juegos. Obviamente, a la hora de emular, habrá que esperar primero a que algún emulador se adapte a la nueva pantalla de estos teléfonos. Porque seguro que a nivel de control la compatibilidad es total con esta funda. El precio con el que se ha lanzado en China es de unos 35 euros al cambio, no está nada mal. Desde luego es la funda más Cool que podremos comprarle a las nuevas bestias de Xiaomi.