El Realme GT 8 Pro es oficial, y llegará próximamente a España

Realme ha anunciado hoy oficialmente su nuevo GT 8 Pro, su móvil más avanzado, que se lanzará próximamente en España. Un teléfono que destacará por contar con las prestaciones más avanzadas en cada una de sus facetas, sobre todo a nivel de rendimiento, contando con el procesador más potente que encontraremos en los móviles Android a lo largo de gran parte de 2026. Toda una bestia que como es habitual, promete llegar al mercado con un precio muy ajustado.

Uno de los primeros con lo último de Qualcomm

Así es, Realme ha anunciado que su nuevo GT 8 Pro contará con el nuevo procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, que será el chip de alta gama para móviles Android a lo largo de gran parte de 2026. Un procesador fabricado en la tecnología de proceso de 3 nm de TSMC, lo que aumenta todavía más la eficiencia energética, y estrena nueva arquitectura de ocho núcleos de 2+6. Además, ofrece una velocidad de reloj inédita en un smartphone, de 4,61 GHz.

El anuncio del Realme GT 8 Pro | Realme

Un móivl que ha conseguido superar la barrera de los 4 millones de puntos en el popular test de rendimiento de AnTuTu. Una puntuación espectacular que demuestra que este teléfono será sin duda alguna el más potente de la historia de la marca y uno de los más rápidos del mercado. Realme ha anunciado también que este smartphone contará con el chip de IA Hyper Vision+, que puede brindar una mayor eficiencia energética exclusiva e la marca.

Será a través de GT BOOST 3.0 como este teléfono demuestre todo su potencial incluso con juegos Triple A, como PUBG o Genshin Impact, juegos que puede ejecutar con altas tasas de fotogramas durante una hora seguida y limitando las altas temperaturas que se alcanzan en este tipo de dispositivos con el alto rendimiento. Realme ha anunciado que este nuevo teléfono llegará al mercado español a finales de este año 2025.

¿Qué esperamos de él?

Ahora tenemos que pasar de la información oficial facilitada por Realme, a esas filtraciones que poco a poco nos han ido desvelando la ficha técnica de este teléfono. Y lo que sabemos hasta ahora es que el terminal llegaría con una pantalla de 6,78 pulgadas plana, con tecnología AMOLED. La resolución sería 2K, mientras que la tasa de refresco sería de 165 Hz.

La cámara de fotos de este teléfono será triple, y contaría con un sensor principal de 50 megapíxeles, así como un ultra gran angular de 50 megapíxeles y un telefoto de 200 megapíxeles. Este último sin duda será el gran atractivo de la marca, que permitirá contar, por tanto, con unos retratos de extrema calidad. Su batería será también de alto nivel, de las más grandes de la gama alta. Y es que tiene una capacidad de 7000 mAh con una potencia de carga de 120 W. Se estrenará con Android 16 como sistema operativo, bajo la nueva capa Realme UI 6.0.