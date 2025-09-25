Huawei está trabajando en un nuevo Nova plegable

Aunque cada vez se venden más móviles plegables, muchos consumidores se siguen quejando de que estos teléfonos son muy caros, y mientras este formato no entre en las gamas medias, no van a tener el crecimiento que por innovación se merecen. Esto lo han comprendido algunas empresas como Motorola, con plegables más asequibles en el mercado, y también Huawei, que persevera en su gama lanzada el pasado año. Al menos eso es lo que aseguran ciertas informaciones relativas a los planes de la marca para lanzar un nuevo teléfono plegable de concha para su gama media.

Así sería el Huawei Nova Flip S

Los chinos están trabajando en una versión S de su Huawei Nova Flip, que se lanzó en agosto de 2024, y ahora este ha pasado por una certificación que nos avanza algunos detalles interesantes. Concretamente, la base de datos de China Telecom ha añadido a este Huawei Nova Flip S, con el modelo PSD-AL80.

En ese paso ha mostrado tres variantes de memoria RAM y almacenamiento, de 12 GB+256 GB, 12 GB+512 GB y 12 GB+1 TB. Ahora sabemos, gracias a este paso por esa base de datos, que el teléfono contará con seis colores diferentes, como son Sakura Pink, Zero White, Sky Blue, Star Black, Feather Sand Black y New Green.

Todos ellos aparecen en imágenes en la base de datos, pero solo en una imagen de su pantalla interior, lo que visualmente es exactamente igual para todos los modelos. Sobre el precio que tendrá este nuevo teléfono plegable, no hay nada claro, pero si nos guiamos por el de su predecesor, podemos esperar que parte de los 350 euros al cambio, obviamente en China los móviles son más baratos.

Pero desde luego de llegar a España por un precio de unos 500 euros, ya sería toda una revolución en el segmento plegable, y competiría con las propuestas de Motorola y ZTE, que sí han sabido reconocer este mercado de plegables más asequibles. Sobre cuándo será una realidad este nuevo plegable, se espera que sea presentado a lo largo del próximo mes de octubre.

¿Qué podemos esperar de él?

Con el apellido S, deberíamos esperar cambios menores en este teléfono, sobre todo en el procesador. Su predecesor tenía uno de ocho núcleos Kirin, que seguramente sea el que se actualice en esta ocasión a una generación más moderna. El resto de especificaciones podrían ser muy similares a las de su predecesor. Con una pantalla plegable LPTO OLED de 6,94 pulgadas y 120 Hz, así como una pequeña pantalla secundaria externa de 2,14 pulgadas, también con tecnología LPTO OLED.

Su cámara de fotos era de 50 megapíxeles con un sensor secundario de 8 megapíxeles ultra gran angular. Aquí como mucho podemos esperar una cámara gran angular más grande. Delante, la cámara selfie de 32 megapíxeles parece más que suficiente. En lo que a batería se refiere, seguramente aumente respecto de los 4440 mAh de su predecesor. Su carga no debería cambiar, ya era bastante rápida, de 65 W. Lo más probable es que este modelo mejore su procesador, aumente el tamaño de la pantalla secundaria y de su batería.