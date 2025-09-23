¿Por qué iOS 26 agota más rápido la batería del iPhone y cómo evitarlo?

Tras la llegada de iOS 26, numerosos usuarios de iPhone han notado que la batería de sus dispositivos se agota más rápido de lo habitual. El fenómeno, lejos de deberse a un fallo grave, está relacionado con el propio proceso de adaptación del sistema operativo recién instalado.

Según Apple, después de una actualización de gran envergadura el sistema necesita completar tareas internas que trabajan en segundo plano. Estas operaciones consumen una cantidad significativa de energía y, durante los primeros días, pueden dar la impresión de que la batería se ha vuelto menos eficiente.

Otro factor clave es el rediseño visual que introduce iOS 26. Con el nuevo estilo denominado Liquid Glass, el sistema emplea animaciones más fluidas y efectos de transparencia que requieren mayor potencia gráfica.

Los nuevos iconos personalizados de iOS 26 | Apple

La buena noticia es que este mayor consumo suele ser temporal. Apple recomienda dejar que el iPhone complete estos procesos durante 24 a 48 horas, preferiblemente mientras permanece conectado a la corriente, de manera que el sistema termine de estabilizarse. Pasado ese periodo, la autonomía debería volver a valores normales.

Para quienes quieran solucionar el problema de inmediato, iOS 26 incluye la nueva función Adaptive Power, que ajusta de forma inteligente parámetros del dispositivo para alargar la duración de la batería, incluso activando automáticamente el modo de bajo consumo cuando es necesario. A ello se suman las recomendaciones habituales: revisar qué aplicaciones demandan más energía, limitar el uso de servicios en segundo plano y reducir ciertos efectos visuales desde el apartado de accesibilidad, especialmente en modelos más antiguos.

En definitiva, la pérdida de batería observada tras instalar iOS 26 no responde a un fallo del sistema, sino a un proceso de optimización que requiere algo de paciencia. En pocos días, y con la ayuda de las nuevas funciones de gestión energética, los usuarios deberían notar una mejora sustancial en la autonomía de sus iPhone.