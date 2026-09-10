Motorola ya trabaja en su propia alternativa al iPhone Duo

Sin duda, es la sensación de la semana, el mes y seguramente de este 2026 tecnológico, el lanzamiento del iPhone Duo, el primer móvil plegable de Apple, que a muchos ha sorprendido para bien. Básicamente, los de Cupertino han tomado nota a lo largo de estos 7 años del segmento de plegables y han intentado dar con la fórmula perfecta. Esta se basa sobre todo en un formato diferente, más ancho, y parecido al de una tableta, algo que ya han hecho otros fabricantes de móviles Android. Ahora hemos conocido que Motorola ya estaría trabajando en su propia alternativa.

¿Qué está preparando Motorola?

Pues la realidad es que lo único que podemos pensar ahora mismo es que la firma de Lenovo está ultimando el desarrollo de su propia alternativa. Y no se trata de una filtración, sino de una publicación de la propia Motorola que nos avanza esto precisamente. Con motivo del iPhone Duo, la firma ha mostrado músculo con un vídeo donde podemos ver a lo largo de los años muchos de sus móviles icónicos, plegables, desde los primeros de concha mucho antes que los iPhone.

Y lo más importante, hasta la actualidad. Porque ahí es donde se ve en los últimos fotogramas, cómo aparecen los plegables más recientes de Motorola, y en último lugar un modelo que, por el tamaño, parece bastante parecido al iPhone Duo o el Samsung Galaxy Z Fold8. Eso sí, se ha preocupado de ocultarlo convenientemente, mostrando solamente su propia silueta, pero esto ya es bastante revelador como para decirnos que efectivamente estamos ante un móvil ultraancho al más puro estilo del Duo.

Desde luego, viendo el vídeo, queda claro que Motorola está cerca de lanzar su propio teléfono de estas características. Y tiene toda la lógica, ya que este año precisamente la firma lanzó su primer plegable de formato Fold, después de haber sido uno de los primeros en lanzar plegables de concha con su icónica gama Razr. Así que todo hace pensar que la marca está cerca de lanzar su propia alternativa, y no han querido dejar pasar la ocasión de lo nuevo de Apple y la marea mediática que le acompaña, para dejar este huevo de Pascua en sus redes sociales.

Obviamente, no sabemos nada de este futuro plegable, salvo su formato. Y esto nos viene a decir que será un modelo complementario a los actuales Razr de concha y tipo libro. Este formato tiene como ventaja un uso más adecuado para muchas apps, ya que tiene una relación de aspecto más cuadrada, similar a la de una tableta, y eso en muchas apps puede ser la diferencia entre disfrutar completamente de la pantalla o solo de una parte porque las apps no están optimizadas.

Apple ha encandilado a sus seguidores con este nuevo plegable, y sobre todo por su interfaz, que busca sacarle el máximo partido a la pantalla. Muchos plegables muestran bandas negras al ver contenidos, gracias al formato más estrecho de la pantalla, y eso es lo que se quiere evitar con este nuevo formato. No obstante, todo dependerá de la implicación de los desarrolladores de las apps de terceros para que esto tenga una aplicación real en el día a día.