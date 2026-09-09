Apple presenta los iPhone 18 Pro con chip A20 Pro y su primera cámara de apertura variable

Apple ha presentado los nuevos iPhone 18 Pro, una nueva generación de teléfonos de alta gama que este año se centra más en el rendimiento de cada uno de sus componentes, por encima de mejoras en el diseño exterior, salvo por el nuevo y elegante color estrella de la gama, el cereza. Unos nuevos iPhone 18 Pro que estrenan mejores procesadores, más potentes, una cámara más luminosa, mejores en la autonomía y, por supuesto, toda la batería de novedades que llega con el nuevo Siri AI.

Precio y disponibilidad

El iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max estarán disponibles con 256 GB, 512 GB, 1 TB o 2 TB de capacidad. Los colores con los que llegan a España son burdeos, que vamos a conocer popularmente como Cherry, azul glacial, plata y negro. El iPhone 18 Pro partirá de 1.469 €. Y el iPhone 18 Pro Max tendrá un precio que partirá desde los 1.619 €.

Nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max

Los teléfonos de Apple este año vienen solos, no tenemos nuevos iPhone 18 estándar ni iPhone Air de segunda generación, en su lugar, se le da todo el protagonismo a los modelos Pro y al nuevo plegable. Una de las grandes novedades viene, como no podía ser de otra forma, de su nuevo procesador, el Apple A20 Pro, una nueva generación que obviamente nos ofrece más potencia que nunca.

Nuevos iPhone 18 Pro en color Cherry | Apple

Está construido con tecnología de 2 nanómetros. Ofrece un 50% más de ancho de banda de memoria que el A19 Pro, una CPU de 6 núcleos con aceleradores neurales integrados y una GPU de 7 núcleos que resulta hasta un 40% más rápida en renderizado gráfico. El motor Dual Neural Engine de 16 núcleos, con 32 núcleos totales, duplica la capacidad de procesamiento de IA respecto a la generación anterior.

En lo que a la disipación de calor se refiere, Apple ha diseñado un sistema térmico que se ha basado en los chips de la serie M. De esta manera, han colocado la memoria al lado del chip de silicio para retirarla de la vía térmica, y el A20 Pro conecta directamente a una cámara de vapor de nueva generación con el triple de superficie que en el iPhone 17 Pro, logrando hasta un 40% de mejora en el rendimiento. También estrena un nuevo chip inalámbrico N1, que es compatible con Wifi 7 y Bluetooth 6.

Una cámara más Pro

Esta nueva generación llega al mercado con una cámara mejorada, gracias a la cámara principal Fusion de 48 megapíxeles, con apertura variable, la primera de este tipo en un iPhone. Este sistema funciona con seis cuchillas cortadas por láser controladas por un rotor para alternar suavemente entre distintas aperturas de diafragma según la escena. Los sensores cuentan con apertura de ƒ/1.48 que se amplía de manera inteligente en condiciones de baja iluminación para capturar la mayor cantidad de luz posible.

Siri AI en acción | Apple

Apertura de ƒ/1.8, que es perfecta para retratos, logrando un resultado equilibrado entre captura de luz y profundidad de campo. La apertura de ƒ/4 se estrecha para mantener enfocado tanto al grupo de personas como a los elementos del fondo. La Isla Dinámica también mejora, con nuevas funciones, como hasta tres actividades en vivo como Live Activities de manera simultánea, mientras que sigue alojando la tecnología Face ID para el desbloqueo seguro del dispositivo y la autenticación de compras. Eso sí, no hay una isla más pequeña, como se había especulado.

Batería más poderosa

Los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max ofrecen una mayor autonomía, más que nunca en los teléfonos de Apple. Además, si nos hacemos con una versión eSIM, el espacio que ocupaba la bandeja de la tarjeta física ahora se gana para una batería más grande, lo que se traduce en dos horas más de vídeo. El modelo eSIM del iPhone 18 Pro ofrece 36 horas de reproducción de vídeo, mientras que el modelo eSIM del iPhone 18 Pro Max llega hasta las 45 horas.

Siri AI revoluciona el uso del iPhone

Este año por fin Apple lanza sus nuevos iPhone con un Siri inteligente de verdad. Alimentada por Gemini, la nueva Siri AI es la gran novedad de iOS 27. Son muchas novedades, ya que puede comprender el contexto personal para buscar datos en correos, fotos o mensajes, y entiende lo que aparece en pantalla. También incluye un modo Siri en la Cámara para hacer preguntas sobre el entorno físico.

Con Apple Intelligence, la app Fotos añade funciones de edición inteligente como Spatial Reframing, Extend y Clean Up mejorado, mientras que Image Playground permite generar imágenes fotorrealistas. . Safari añade Notify Me para hacer seguimiento a cambios en páginas web. El procesamiento combina el trabajo en el dispositivo con Private Cloud Compute. Además, iOS 27 introduce la función iPhone Handoff para intercambiar la misma línea móvil entre dos iPhone de forma rápida. Aunque muchas de estas funciones estarán limitadas según la región o país, y parece que en España no disfrutaremos de todo ello.