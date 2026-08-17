HMD prepara un nuevo "Nokia" de concha, ahora con Android Go

Parece que HMD está regresando con más fuerza que nunca al segmento de los teléfonos básicos, también conocidos como teléfonos tontos, Dumb Phones, etc. Estos se caracterizan por contar con un factor de forma similar a como eran los teléfonos móviles a finales de los 90 y comienzos del siglo XXI. Pero ahora parece que la revolución va a ser total, porque si hace unos días conocíamos modelos de Nokia fabricados por HMD que contaban con IA integrada, ahora la apuesta es mucho mayor.

Así sería el nuevo HMD 2760 Flip

Esta evolución del icónico teléfono de concha estaría en desarrollo como el HMD 2760 Flip, un modelo que externamente sería prácticamente idéntico, pero que en su interior se trataría de un teléfono completamente diferente y con unas posibilidades mucho mayores y diversas que las que nos brindan los teléfonos clásicos. Y es que el verdadero factor revolucionario y de cambio sería la integración de Android 13 Go como sistema operativo.

Esta es una variante del sistema que cuenta con una mayor eficiencia que el Android tradicional, ya que necesita de muchos menos recursos para funcionar, menos memoria RAM, procesadores más humildes, y eso es ideal para poder integrarlo en un teléfono de concha como este, concebido inicialmente como un teléfono básico a la antigua usanza.

La consecuencia directa de esto es evidente. Y es que el nuevo HMD 2760 Flip podría ejecutar la App Store, y por tanto dar acceso a miles de apps que podrían ejecutarse en este teléfono, siempre que la relación de aspecto de la pantalla lo permitiera. Anteriormente, KaiOS había sido el sistema operativo utilizado por HMD en los móviles Nokia para introducir apps como WhatsApp, pero el sistema operativo finalmente no ha crecido como se esperaba.

Por lo demás, este teléfono contaría con unas características muy similares al HMD 2660 Flip. Llegaría con conectividad 4G, así como una pantalla con tecnología LCD de 2,8 pulgadas, así como otra externa de 1,77 pulgadas, que normalmente se utiliza de reloj y notificaciones de mensajes, pero que quizás con Android 13 sea más productiva. Su procesador sería un Unisoc T310, bastante básico, pero suficiente para teléfonos como este.

Le acompañarían 2GB de memoria RAM, todo un hito para este tipo de teléfonos, y 32GB de almacenamiento interno. La cámara trasera sería de 5 megapíxeles, mientras que la frontal se quedaría en una resolución VGA. En términos de batería, este teléfono contaría con una de 2500 mAh de capacidad, junto a un puerto USB tipo C.

También habrá ranura para tarjetas microSD, esto es habitual en los móviles básicos, aunque ahora hay más almacenamiento. También llegaría con Wifi y Bluetooth. Podría llegar también con un panel táctil exterior, cuya utilidad ignoramos. Llegaría en tres colores, negro, cian y rosa, y no sería extraño conocerlo durante el IFA de Berlín, que se celebrará en unos días.