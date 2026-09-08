UNA CÁMARA ÚNICA
Este móvil rugerizado integra una “GoPro” extraíble y una cámara nocturna infrarroja
Un móvil único que presume de una cámara de acción que podemos extraer cuando sea necesario para grabar vídeos con la máxima estabilización.
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Hace unos meses, Honor lanzaba al mercado su smartphone Robot, un dispositivo que integraba en la parte trasera una cámara al más puro estilo de las Osmo Mobile, con un cardán en su cámara que es capaz de actuar con un brazo robótico. Ahora hemos conocido la versión más práctica de este concepto, con un nuevo móvil que llega a Kickstarter para ofrecernos la posibilidad de grabar nuestros mejores momentos con una cámara de acción que va integrada en la parte trasera de este sorprendente móvil rugerizado.
Así es el nuevo RugOne Xsnap 7 Pro
Sin duda, lo mejor de este smartphone es que cuenta con una cámara de acción extraíble, denominada Xsnap Go, y que tiene un peso de solo 39 gramos. Se trata de un módulo magnético que permite colocar la cámara en su lugar fácilmente, y extraerla rápidamente cuando sea necesario utilizarla. Es capaz de grabar video en resolución 2.7K a 30 fps con un campo de visión ultraancho de 133 grados, siendo compatible con encuadres tanto horizontales como verticales.
Cuenta con la tecnología de estabilización SteadyX junto con bloqueo de horizonte que nos garantiza vídeos muy fluidos. Como buena cámara de acción, cuenta con resistencia al agua nativa de hasta 5 metros de profundidad sin necesidad de carcasas adicionales, tal cual sale de la caja. Además, ofrece una memoria flash interna de 64 GB que almacena hasta 8 horas de video en 1080p, con audio limpio, un botón de obturador dedicado y una función de pregrabación de hasta 30 segundos.
En cuanto a autonomía, la cámara ofrece hasta 40 minutos de grabación continua por carga, pero la enorme batería con la que cuenta este teléfono permite recargar el módulo hasta 20 veces, lo que multiplica por cuatro el tiempo total de disparo de las cámaras de acción convencionales. En lo que se refiere a su ficha técnica de smartphone de primera gama media, nos ofrece un potente procesador de 4 nm, se trata del MediaTek Dimensity 8400, al que le acompañan 12 GB de RAM LPDDR5X y 512 GB de almacenamiento UFS 4.0.
Sin duda, uno de sus aspectos más importantes es la batería porque tiene una capacidad espectacualar de 9300 mAh. La cámara de fotos nos ofrece un sensor trasero de 50 megapíxeles, y una cámara de visión nocturna por infrarrojos de 64 megapíxeles. Delante, la cámara para selfies y videollamadas es de 32 megapíxeles. El móvil ha llegado a Kickstarter, donde su campaña ya ha alcanzado su objetivo a falta de casi toda la campaña. Su precio de partida es de 774 euros al cambio, las primeras unidades comenzarán a entregarse el próximo mes de octubre.
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