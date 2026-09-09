El iPhone Duo es oficial: el primer plegable de Apple es un híbrido de iPhone y iPad de bolsillo

Y llegó el día, Apple ha presentado hoy el iPhone más revolucionario de su historia desde el lanzamiento hace casi 20 años, en 2007, del primer iPhone. Y es que siete años después de que Samsung lanzara el primer Fold en 2019, los californianos han lanzado un plegable que busca diferenciarse de la mayoría de plegables Android en un aspecto fundamental, como es la relación de aspecto de la pantalla. Esta es mucho más ancha, y nos permite hacer un uso de plegable más cercano al de una tableta, en lugar del tradicional diseño alargado más similar al de un plegable tipo Fold.

Precio y disponibilidad

Al final, el nuevo iPhone superará los 2.000 euros, y es que se estrena en España partiendo de los 2.339 euros para la versión de 256 GB. Mientras que el modelo más equipado, con unos espectaculares 2 TB de almacenamiento, se va hasta un prohibitivo precio de 3.839 euros. Está disponible en dos colores, Blanco estelar y Cielo nocturno. Se podrá reservar desde el 16 de octubre y estará disponible el 23 de octubre.

El iPhone Duo | Apple

La primera pantalla plegable en un iPhone

Este nuevo iPhone Duo, que por cierto, toma prestado el nombre de aquel plegable de Microsoft, que pasó sin pena ni gloria, llega con dos pantallas Super Retina XDR, que cuentan en ambos casos con la misma relación de aspecto. Dentro, la pantalla plegable tiene una diagonal de 7,6 pulgadas, que es un 50% más grande que la de un iPhone 18 Pro Max, ahí es nada, por lo que las posibilidades de interacción se multiplican respecto de los iPhone tradicionales.

Fuera tenemos una pantalla muy compacta, de tan solo 5,4 pulgadas, de las más pequeñas en un plegable, pero que nos ofrece el 90% del área útil del iPhone Pro. Su tamaño es muy compacto, similar al de un pasaporte. En ambas pantallas hay tecnología ProMotion, con una tasa de refresco variable de hasta 120 Hz, un brillo pico de 3000 nits para ver la pantalla a plena luz del sol. Es compatible con el Apple Pencil para sacarle el máximo partido, además de contar con conector USB tipo C.

Los colores del iPhone Duo | Apple

Además, una de las grandes novedades que aporta esta pantalla al mercado es que nos ofrece una superficie sin la habitual arruga de las pantallas plegables, todo gracias a una bisagra de precisión con más de 100 componentes, placas de soporte de fibra de carbono y un conjunto de imanes para un cierre firme. Este nuevo iPhone Duo está fabricado en titanio de grado 5, con un acabado pulido a espejo y una cubierta de bisagra impresa en 3D con acabado microchorreado.

Detrás, los acabados son igualmente de mucha calidad, con tecnología Ceramic Shield, mientras que la cubierta frontal integra Ceramic Shield 2, ofreciendo el triple de resistencia a los arañazos que la generación anterior. Y a pesar de ser plegable, es muy resistente, ya que posee certificación IP68 de resistencia al agua, polvo y salpicaduras.

Máxima potencia con el nuevo chip A20 Pro

El Duo llega con el nuevo procesador de Apple, que se ha fabricado en el proceso de 2 nanómetros. La CPU de 6 núcleos es un 20 % más rápida que la del A19 Pro, una GPU de 7 núcleos, un 40 % más veloz y un motor Neural Engine Dual de 16 núcleos que duplica la capacidad de procesamiento de modelos de inteligencia artificial en el dispositivo. A la hora de alimentarse de energía, este primer plegable cuenta con una arquitectura de batería dual.

La multitarea del iPhone Duo | Apple

Esta cuenta con un módulo ubicado a cada lado del dispositivo. Una batería que permite ofrecer hasta 31 horas de reproducción de video en la pantalla interna, 44 horas en la pantalla externa o 24 horas de uso continuo si se usan ambas pantallas por igual. La carga es bastante veloz, ya que ofrece carga rápida por cable del 50 % en unos 20 minutos y carga inalámbrica del 50 % en aproximadamente 30 minutos con cargadores MagSafe o Qi2.

Una cámara dual para capturar tu día a día

El nuevo plegable llega con una cámara Fusion de 48 megapíxeles. Que ofrece retraso de obturador cero, teleobjetivo óptico de 2x y estabilización óptica por desplazamiento del sensor. A este sensor principal le acompaña otro sensor cámara ultra gran angular Fusion de 48 megapíxeles para hacer fotografía macro, así como una cámara frontal Center Stage.

El formato plegable de Apple ahora además nos ofrece diferentes formas de tomar las instantáneas de una manera más creativa. Con Smart Take, la IA en el dispositivo analiza la escena y toma la foto automáticamente cuando los sujetos posan. Duo Preview muestra una vista previa en la pantalla exterior para que observemos mejor el encuadre.

Kid Cue reproduce animaciones de Snoopy en la pantalla externa para captar la atención de los niños, mientras que Duo FaceTime permite que más usuarios se sumen a una videollamada desde la pantalla exterior. Por último, los selfies avanzados permiten capturar fotos en primera persona usando las cámaras traseras de mayor resolución. Puede grabar vídeo en 4K a 120 fps con Dolby Vision HDR.

Un iOS 27 renovado para el formato plegable

Por último, el software es un aspecto capital en este teléfono, ya que iOS 27 se adapta al nuevo formato con diferentes funciones adicionales. Como, por ejemplo, la multitarea con Split View para trabajar con dos aplicaciones o dos ventanas de una misma app lado a lado de la pantalla. El modo StandBy funciona incluso si no estamos conectados a la corriente. También estrena el nuevo Siri AI, que promete ofrecernos el asistente de voz más inteligente de Apple hasta la fecha.