El Oppo A7 Pro ya es oficial, con una batería de 8000 mAh y pantalla OLED de 120 Hz

La firma china Oppo ha lanzado un nuevo smartphone de gama media, de esos donde se siente tan cómodo este fabricante, con un toque premium y altas prestaciones a un precio interesante. Se trata de un teléfono con una pantalla de calidad y, sobre todo, una batería muy grande. Y como viene siendo cada vez más habitual, con un diseño mezcla de iPhone Air y Google Pixel, que por cierto, le sienta muy bien en los distintos colores en los que está disponible.

Ficha técnica del Oppo A7 Pro

Como decimos, es un móvil atractivo, con un módulo de cámara horizontal, en forma de pastilla, y una barriga moderada, más parecida a la del iPhone Air. Este teléfono cuenta con una pantalla de mucha calidad, con un panel de tecnología OLED y tasa de refresco de 120 Hz. Esta tiene una resolución elevada de 2372 x 1080 píxeles. Su brillo pico es de 1400 nits, por lo que es una pantalla de calidad, con alto contraste y negros puros.

Oppo A7 Pro | Oppo

Es un móvil de gama media, como demuestra su procesador, un MediaTek Dimensity 6360 Max, que viene acompañado de memoria LPDDR4X. Cuenta con una cámara de vapor de 4300 mm² que disipa el calor de manera efectiva cuando el teléfono está muy caliente. Un móvil que en términos de cámara llega con dos sensores traseros, que, como os decíamos, están dispuestos de forma horizontal.

Esta cámara cuenta, cómo no, con un sensor principal de 50 megapíxeles, así como un sensor auxiliar del que no tenemos información alguna. Mientras que delante la cámara de fotos para selfies y videollamadas ofrece una resolución de 8 megapíxeles.Pero la gran característica es su batería ,que tiene una capacidad enorme de nada menos que 8000 mAh, muy por encima de la media de esta gama. Esta además carga con una potencia de 45 W, más que suficiente.

A pesar de esta enorme batería, su grosor es de solo 8,8 mm y su peso de tan solo 205 gramos, algo sencillamente imposible de creer hace uno o dos años, esta capacidad y tan poco peso y grosor. Llega con Wifi 5, Bluetooth 5.4, GPS, NFC para pagos en establecimientos y conector USB tipo C. Cuenta con Android 16 bajo la capa de personalización de ColorOS 16.

El nuevo teléfono se estrena en China con un precio que parte de los 283 euros al cambio, para la versión de 6 GB + 256 GB, no hay que descartar que pueda llegar pronto a España, a lo largo de este próximo otoño. Un móvil que desde luego destaca tanto en su diseño como en una ficha técnica realmente solvente.