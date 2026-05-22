El iPhone 19 Pro dejará atrás la pantalla plana para seducirnos con muchas curvas

Cuando todavía quedan algo menos de cuatro meses para que Apple presente sus futuros iPhone 18, vamos conociendo cada vez más detalles de su sucesor, el iPhone 19 Pro. Un terminal que podría no llegar nunca, y pasar a denominarse directamente iPhone 20, por aquello del 20 aniversario de los teléfonos de Apple, que se celebra precisamente el año que viene. Pues bien, sea cual sea su nombre, parece que su pantalla no va a dejar a nadie indiferente.

Una pantalla muy diferente

Eso sí, no podemos decir que sea algo ya seguro, porque de momento lo que sabemos es que lo que ahora se está dejando ver con una pantalla muy diferente a la habitual son prototipos de los iPhone 19 Pro. Eso quiere decir que Apple está trabajando en varios modelos que podrían convertirse en una realidad finalmente.

Y no lo dice cualquiera, sino uno de los filtradores con mejor reputación del mercado chino, donde, entre otras cosas, se encuentra el grueso de la cadena de suministro de los californianos. Según sus palabras, los iPhone 19 Pro apostarían por una pantalla con curva cuádruple, esto quiere decir que dejarían atrás la pantalla plana que los ha caracterizado durante años.

De hecho, la mayoría de fabricantes dejó atrás las pantallas curvas para adoptar las planas de Apple, y ahora parece que las tornas cambian, para darle un toque más premium al aspecto del teléfono de los californianos. Como bien recuerdan desde GSMArena, es probable que, una vez Apple apueste por estas pantallas curvas, decenas de teléfonos Android dejen atrás estas pantallas planas para abrazar también la curva total.

Así que la realidad es que los prototipos que ahora maneja Apple para los iPhone de 2027 incluyen una pantalla con cuatro curvas, una por cada lado. Durante años, lo premium era contar con doble curva, algo que explotaron mucho en Samsung con los Edge, pero las cuádruples curvas se han visto en menos móviles, porque normalmente no son del gusto de todos los usuarios. En su momento, estas curvas se utilizaban para generar nuevos accesos directos, y con las cuatro curvas eso puede dispararse, pero también desubicar a muchos usuarios.

Sea como fuere, parece que Apple prepara algo especial de cara al vigésimo aniversario, y ahí está la duda: ¿será el iPhone 19 o el iPhone 20 por aquello del aniversario. Personalmente, me uno a la corriente que habla de un iPhone 20, sencillamente porque no han tenido reparos hace poco en lanzar iOS 26 saltando desde iOS 19, simplemente por alinearse con el año actual.

En cualquier caso, lo importante es ese gran cambio en el diseño, que anticipa un cambio en la estrategia de Apple, quién sabe si impulsada por John Ternus, el nuevo CEO de Apple, que sin duda va a imprimir mucha personalidad desde el primer día, y seguramente una visión diferente de lo que deben ser los dispositivos de la compañía, y esta, desde luego, lo es en términos de diseño.