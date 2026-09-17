Xiaomi lanza una cámara de vigilancia que graba vídeos nocturnos en 4K y a todo color

En los tiempos que corren, quien más y quien menos ya cuenta con una cámara de vigilancia wifi en casa. Son dispositivos asequibles y que nos ofrecen un plus de seguridad y comodidad al poder mantenernos conectados a nuestro hogar cuando estamos lejos, además nos alertan de posibles movimientos y peligros. Obviamente, la tecnología va evolucionando, y estas cámaras cada vez nos ofrecen una mayor calidad, hasta el punto de que, como esta nueva Xiaomi, pueden grabar en plena noche a todo color.

Así es la nueva cámara de Xiaomi

Hablamos de la nueva cámara Xiaomi Smart Camera 5 Pro Vision con grabación nocturna a color. Esta sigue el código de diseño de anteriores generaciones, pero llama la atención por su doble sensor. Normalmente, las cámaras de grabación de este tipo suelen grabar imágenes nocturnas en blanco y negro gracias a los sensores infrarrojos, pero esta consigue que estas grabaciones se realicen completamente a color.

Nueva Xiaomi Smart Camera 5 Pro Vision | Xiaomi

Los dos sensores con los que cuentan tienen una resolución de 8 megapíxeles para el principal, mientras que el secundario tiene una resolución de 4 megapíxeles. Es capaz de grabar vídeo con resolución 4K, que, como decimos, además puede ser a todo color incluso cuando la luz es muy escasa. La cámara integra también una luz LED cálida que sirve para iluminarla cuando registra movimiento, para ambientar de luz el lugar en el que se encuentra.

Los modos de vigilancia nocturna permiten activar la grabación cuando detectan movimiento, activando la monitorización por eventos y un modo que puede grabar sin emitir luz alguna en forma de piloto, de manera totalmente anónima. La IA está presente en esta cámara, gracias a un chip especial que ofrece una potencia de procesamiento notable, que es capaz de reconocer no solo movimiento.

Sin saber en cada momento qué es lo que se está moviendo delante de la cámara. Si es una persona, una mascota o un vehículo, entre otras posibilidades. Además, gracias a esa capacidad de procesamiento, no hace falta enviar el vídeo a la nube, por lo que se mantiene la máxima privacidad en todo momento para nuestras grabaciones. Además, cuenta con una función esencial para multiplicar su eficacia.

Ya que puede girar prácticamente 360 grados y tener una visión periférica total, además de inclinarse verticalmente hasta 174 grados, por lo que es capaz de hacer la labor de varias cámaras a la vez por su amplia capacidad para grabar a su alrededor y en la dirección que necesitemos. Y es que se puede conectar inalámbricamente a nuestro smartphone, mediante Wifi 6 y la app de Xiaomi. El vídeo se puede almacenar en tarjetas microSD.

Y como es habitual, todo esto lo hace a un precio bastante accesible, ya que la nueva cámara de Xiaomi se ha estrenado de momento en China por unos 79 euros al cambio.