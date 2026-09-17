El truco para que el Face ID de tu iPhone sea infalible reconociéndote

Una de las opciones de seguridad de nuestros teléfonos que usamos casi a diario es la que nos permite desbloquear nuestro teléfono con nuestra cara bonita. En el caso de los iPhone se trata de Face ID. Si tienes problemas para que te reconozca o quieres mejorar su efectividad, a continuación, te contamos cómo hacerlo.

El truco para que el Face ID de tu iPhone sea infalible

Este sistema consiste en una proyección y análisis que crea un mapa de nuestro rostro a partir de miles de puntos invisibles, un mapeo que se realiza de forma precisa. Siendo capaz de reconocer las facciones de forma tridimensional.

Configurando Face ID | TecnoXplora

Está por norma general la usamos para desbloquear nuestro móvil, pero podemos usarla para otras tareas como validación de transacciones o método de autenticación, es por ello que esta debe ser precisa y no cometer errores. Aunque cuenta con la capacidad de adaptarse a los cambios del usuario, su seguridad puede verse comprometida en determinadas condiciones. Por lo que si te encuentras con problemas esporádicos en el reconocimiento o necesitas maximizar la eficacia del mismo, cuentas con una herramienta nativa de optimización.

Para conseguir la mayor presión en el reconocimiento contamos con la ayuda de la función “configurar un aspecto secundario”. Lo que nos permite capturar un nuevo mapa facial, esto le aporta el motor biométrico un extra de datos sobre la fisionomía del usuario.

Un escaneo que debemos realizar con ropa distinta que altera el contorno del cuello, así como un peinado distinto, esto hace que aumenten los datos registrados en el sistema. Este perfil complementario, ayuda a agilizar el procesado, ya que no tiene que interpretar las variaciones drásticas, comparando solo con el escaneo principal, lo cual además reduce el número de intentos fallidos, dotándolo de una mayor efectividad.

Para acceder a esta función es tan sencillo como entrar en los ajustes de seguridad de nuestro teléfono móvil, y seguir los siguientes pasos:

de seguridad de nuestro teléfono móvil, y seguir los siguientes pasos: Desde la app de ajustes, localiza y accede a la opción “Face ID y código”, este es el lugar desde el que se gestionan las opciones de acceso.

este es el lugar desde el que se gestionan las opciones de acceso. Desplázate por el menú hasta la opción “configurar un aspecto secundario” y selecciónalo.

y selecciónalo. Ahora solo debemos seguir los pasos que nos indica el asistente.

En primer lugar, encontramos una pantalla con las explicaciones pertinentes, pulsando el botón “ empezar ” para continuar.

” para continuar. De manera que la cámara frontal se activa . Debemos colocar la cara en el centro y alineada dentro del círculo que se muestra en la pantalla.

. Debemos colocar la cara en el centro y alineada dentro del círculo que se muestra en la pantalla. Una vez que nos ha detectado, debemos trazar círculos con la cabeza d e una forma lenta y controlada, hasta conseguir mostrar todos los ángulos de la cara , por lo que debemos a su vez pivotar el cuello.

e una forma lenta y controlada, hasta conseguir , por lo que debemos a su vez pivotar el cuello. Cada vez que se registran los puntos necesarios, el círculo se irá completando en color verde , lo que nos confirma que se está realizando correctamente.

, lo que nos confirma que se está realizando correctamente. Una vez completado esto podremos continuar.

Además en la pantalla de registro encontramos las “opciones de accesibilidad” para que podamos realizar el procedimiento de forma correcta en caso de tener limitaciones de movilidad. e incluso el botón “volver a empezar” si en encuadre no es el adecuado.

De manera que completado el procedimiento es sistema integra la información recogida de este segundo escaneo en la rutina de reconocimiento. Una calibración adicional que mejora la lectura biométrica, ofreciéndonos una seguridad mucho más precisa y asegurándonos la autenticación rápida.