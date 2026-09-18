Qué es la demencia frontotemporal que sufre Bruce Willis y cuál es su diferencia con el Alzheimer

Bruce Willis fue diagnosticado de demencia frontotemporal (DFT) en 2023, después de que su familia informara un año antes de que el actor había desarrollado afasia, un trastorno que afecta a la capacidad para comunicarse.

Pero, ¿qué es exactamente la demencia frontotemporal? Se trata de un grupo de enfermedades neurodegenerativas que dañan principalmente las neuronas de los lóbulos frontal y temporal del cerebro. Estas regiones están relacionadas, entre otras funciones, con la personalidad, el comportamiento, el lenguaje y la capacidad para tomar decisiones. A medida que las neuronas se deterioran, los síntomas van avanzando.

A diferencia del Alzheimer, en la demencia frontotemporal los primeros síntomas no tienen por qué ser problemas de memoria. Algunas personas comienzan experimentando cambios en su comportamiento o personalidad: impulsividad, pérdida de interés, dificultades para planificar o problemas para interpretar las emociones de los demás. En otros casos, el primer síntoma es un deterioro progresivo del lenguaje, con dificultades para encontrar palabras, hablar o comprender lo que dicen otras personas.

La enfermedad suele aparecer a edades más tempranas que otras demencias. El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos señala que alrededor del 60% de las personas con estos trastornos tienen entre 45 y 64 años. Además, en algunos casos existe un componente genético: aproximadamente un tercio de los casos de demencia frontotemporal son hereditarios.

Su diagnóstico puede resultar complicado porque los síntomas pueden confundirse con otros trastornos. Los médicos tienen en cuenta la evolución de los síntomas, los antecedentes familiares, pruebas cognitivas y neurológicas y técnicas de imagen cerebral como la resonancia magnética. En determinados casos también se realizan pruebas genéticas.

Actualmente no existe una cura ni un tratamiento capaz de detener o ralentizar la progresión de la demencia frontotemporal. Sí existen terapias y medidas para controlar algunos síntomas y ayudar a mantener la autonomía y la calidad de vida.